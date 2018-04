Ústavný súd sa bude zaoberať cenami Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka

Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie návrh prezidenta Andreja Kisku na začatie konania o zákone o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka. Návrhu prezidenta o pozastavení účinnosti zákona však Košice nevyhoveli.

Prezident Andrej Kiska podal návrh Ústavnému súdu SR na začatie konania o súlade zákona o štátnych cenách s ústavou 19. januára. „V Ústave Slovenskej republiky sa píše, že prezident ako jediný ústavný orgán udeľuje vyznamenania, ak na to nesplnomocní iný orgán. Z tohto výlučného oprávnenia hlavy štátu vyplýva, že bez splnomocnenia prezidenta nie je možné, aby iný ústavný orgán Slovenskej republiky udeľoval vyznamenania, alebo im formálne a obsahovo rovnocenné ocenenia, za aké treba považovať aj štátne ceny,“ uviedla vtedy kancelária prezidenta s tým, že prezident nesplnomocnil žiaden orgán verejnej moci na to, aby udeľoval štátne vyznamenania. Kiska tak reaguje na to, že koalícia si schválila udeľovanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana, ktorú podľa zákona udeľuje predseda NR SR a štátnej ceny Alexandra Dubčeka, ktorú zase udeľuje vláda. Za štátne ceny od predsedu parlamentu a vlády dostanú ocenení aj finančnú odmenu, a to 25-násobok priemernej mesačnej mzdy, zatiaľ čo vyznamenaní prezidentom žiadne peniaze nedostávajú.

„Národná rada SR prijatím zákona o štátnych cenách narušila výlučnú ústavnú kompetenciu prezidenta a oslabila tak jeho postavenie pri udeľovaní vyznamenaní, pretože rozdelila ich udeľovanie, aj keď pod názvom „štátna cena“, medzi tri ústavné inštitúcie. Napriek tomu, že ústava predpokladá udeľovanie vyznamenaní, ak nedôjde k splnomocneniu iného orgánu, výlučne prezidentom,“ argumentuje prezident.

Návrh zákona o štátnych cenách Alexandra Dubčeka a Jozefa Miloslava Hurbana vlani na opätovné prerokovanie parlamentu vrátil prezident Andrej Kiska. Poslanci však prelomili prezidentovo veto. Kiska už vtedy argumentoval, že ich forma a obsahové zameranie sú totožné ako pri štátnych vyznamenaniach. Bez ohľadu na to, že navrhovaný zákon používa pojem ‚štátna cena‘, podľa prezidenta SR to nemení podstatu a účel takejto ceny ako štátneho vyznamenania. Schválený zákon, ako hovoril prezident už minulý rok, je preto podľa neho v rozpore s Ústavou SR.