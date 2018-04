Kiska po stretnutí so Zemanom: Niektorí ruskí diplomati idú ďaleko nad rámec bežnej činnosti

Po skončení rokovania predstúpili obaja prezidenti pred médiá a netajili sa dobrou náladou. „Je pre mňa veľkou cťou, že môžem privítať na prvej oficiálnej štátnej návšteve po zvolení pána prezidenta Zemana a som veľmi rád, že po zvolení je vždy prvá návšteva v bratskej krajine,“ povedal prezident Kiska. Povedal, že ho teší, že so Zemanom sa stretli práve v Tatrách, a nie v Bratislave. „Som veľmi rád, že za miesto návštevy boli zvolené práve Vysoké Tatry, o čo ma poprosil pán prezident Zeman. Ja som bol jeho návrhom veľmi potešený, lebo najmenšie veľhory sveta sú unikátom a sú nádherné. Každý rok sem príde množstvo návštevníkov aj z Českej republiky a užívajú si krásy Tatier,“ povedal Andrej Kiska a prezradil, že už v októbri sa tu obaja prezidenti stretnú znova na stretnutí prezidentov visegrádskej štvorky.

„Tento rok nás ale čaká aj veľa veľmi príjemných a krásnych osláv, lebo sté výročie Československa je prekrásny dátum a vytvára možnosť na pekné oslavy a spomienky na to, čo sme všetko spolu dokázali,“ skonštatoval Kiska.

Český prezident spomínal na Tatry a Dzurindu

Kiska prezradil čiastočne aj to, o čom sa s prezidentom Českej republiky rozprávali za zatvorenými dveram. „Asi ťažko očakávať, že po toľkých stretnutiach a spoločných rozhovoroch sa objaví nejaká nová téma na rozhovory. Diskutovali sme o tom, čo sa udialo na Slovensku za posledný mesiac a pán prezident Zeman ma informoval, čo sa udialo v Čechách. Nepoznám vo svete dve krajiny ktoré by si boli také blízke ako je Česko a Slovensko. Niekedy sa s pánom prezidentom usmievame, že úlohou nás politikov je skôr niečo nepokaziť, lebo vzťahy medzi našimi krajinami sú úžasné,“ povedal s úsmevom Andrej Kiska.

Miloš Zeman tiež sršal dobrou náladou. „V Tatrách som po dvadsiatich rokoch, naposledy som tu bol v chate Kamzík pri stretnutí s Mikim Dzurindom a spomínam si na to aj preto, že vtedy nás pozvali na prechádzku, kde sme sa brodili polmetrovým snehom. Bol to taký zaujímavý zážitok, nedá sa naň zabudnúť. Riešili sme posledný konflikt medzi Českou a Slovenskou republikou, bolo to delenie zlata a dospeli sme vtedy k vzájomne prijateľnej dohode, ktorú kritizovali obe strany, ale dobré kompromisy sú také, pri ktorej obe rokujúce strany blednú hnevom. Konflikt bol vyriešený a odvtedy žiadne problémy nie sú,“ povedal s úsmevom český prezident.

Zeman: Tak rozbi prasiatko

Dodal, že pokiaľ ide o trh pracovných síl, asi stotisíc Slovákov pracuje v Čechách, pričom Slovensko urobilo ohromný kus práce od 14-percentnej nezamestnanosti k dnešnej asi 6-percentnej. „Myslím, že aj časť Slovákov, ktorí pracujú v Čechách k tomu prispeli,“ povedal Zeman a ešte poznamenal, že keď premýšľa o tom, čo Slovákov a Čechov rozdeľuje, tak mu napadá iba deväť miliónov českých korún. „Tak rozbi prasiatko, otvor kasičku a ja vás chcem informovať, že som sa rozhodol riešiť posledný československý problém a tým je neexistencia českého domu v Bratislave a venovať tomu všetkých päť rokov funkčného obdobia,“ povedal Zeman.

Český dom má byť podľa neho budova v centre Bratislavy a Zeman už má vraj prísľub od jedného podnikateľa, ktorý je ochotný sa toho ujať. „Teším sa, až to bude otvárať a dúfam, že to budeme otvárať spolu a aj keď sa Livii Klausovej nepodarilo vyriešiť problém Českého domu a z vlastnej iniciatívy odchádza, lebo má sedem vnúčat o ktoré sa chce starať,“ uzavrel Zeman. Doplnil, že na Slovensku je rád a cíti sa tu ako doma a konfliktým témam, akým bolo napríklad popradské pivo, sa už niet prečo venovať, pretože táto téma sa skončila zbúraním popradského pivovaru.

Andrej Kiska k slovám Zemana o Českom dome v Bratislave povedal: „Neboj sa, deväť miliónov českých korún určite nájdeme a tešíme sa na to, že Český dom v Bratislave vznikne. Radi uvítame české pivo a českú krčmičku. S popradským pivovarom ma to ale mrzí, že sme ho zbúrali. Ako študenti sme naň radi chodievali,“ uzavrel Kiska.

Prezidenti hovorili aj o kauze Skripaľ

Obaja prezidenti sa dotkli aj ďalšej témy, ktorá momentálne hýbe svetom, a tou je kauza Skripaľ a vyhostenie ruských diplomatov. Kým prezident Zeman sa k tejto téme stavia opatrne a vec označil za záhadnú, slovenský prezident netají vlastný názor, a síce, že Slovensko sa malo správať ako okolité krajiny a Rusov vyhostiť. „Uvidíme, aké budú výsledky vyšetrovania,“ vyhlásil Miloš Zeman.

Naproti tomu Kiska povedal, že on osobne považuje v konflikte po otrávení Skripaľa a jeho dcéry za dôležité ukázať solidaritu s partnermi Slovenska s ktorými sme v NATO a únii. „Mne je ľúto, že z krajín visegrádskej štvorky sme jediní, kto nevyhostil žiadnych ruských diplomatov.“ Kiska uviedol, že si nechal zavolať predstaviteľov tajných služieb, ktorí mu povedali, že niektorí ruskí diplomati „idú ďaleko nad rámec bežnej diplomatickej činnosti.“

Kiska: Výmena Gašpara je kľúčová vec

Kiska odpovedal aj na vážnu tému, ktorá momentálne hýbe Slovenskom a tou je odstúpenie policajného prezidenta Gašpara a dnešný pochod v uliciach. „Ja už som pri menovaní vlády a rozhovore s ministrom vnútra povedal, že výmena kľúčových ľudí v polícii, medzi ktorých patrí aj policajný prezident Gašpar je kľúčová, aby sme mohli naspäť začať budovať dôveru ľudí v políciu. Vláda v tomto stojí pred ťažkou úlohou a nemáme najmenšiu šancu dôveru vrátiť, pokiaľ nedokáže v najbližších dňoch takúto dôležitú vec ako odstúpenie pána Gašpara zrealizovať. Takže očakávam, že v najbližších dňoch sa tak stane,“ povedal prezident Kiska.