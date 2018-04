Výsledkom zmien má byť podľa Pellegriniho nikým neovplyvňovaný policajný prezident

Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer) verí, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru) pripraví takú legislatívu, ktorá do budúcna zamedzí pochybnostiam, že na čele polície stojí človek, ktorý je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný. Pellegrini to uviedol po výjazdovom rokovaní vlády v Prakovciach v okrese Gelnica.

Premiér reagoval na podrobnosti, ktoré Drucker vo štvrtok priblížil na sociálnej sieti. Podľa jeho slov je s legislatívnym návrhom „v kontúrach“ oboznámený a nemá s ním problém. (Viac o Druckerovom návrhu v správe: Podľa Druckera nebude možné policajného prezidenta bezdôvodne odvolať.)

„Pán minister má moju plnú podporu, má voľné ruky, ja mu do prípravy legislatívy nezasahujem a verím, že pripraví takú legislatívnu úpravu, ktorá do budúcna zamedzí akýmkoľvek pochybnostiam, žeby na čele polície po tom výberovom konaní stál niekto, kto je akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovaný,“ uviedol.

Výsledkom novozavedeného výberového konania bude podľa premiéra nezávislý policajný prezident, ktorého bude musieť verejnosť rešpektovať. „Myslím si, že to dá tomu ďalšiu takú mieru väčšej dôveryhodnosti a odstráni tie pochybnosti, ktoré nie vždy sú založené na pravde, ale dnes už niekedy mám pocit, že je to viac o emóciách ako o realite,“ doplnil s tým, že vytvára tlak na ministra vnútra, aby legislatívnu úpravu predložil čo najskôr.

Drucker v štvrtok oznámil, že návrh pošle do pripomienkovania na budúci týždeň. Materiál tak už nestihne predložiť na májovú schôdzu Národnej rady SR, stihnúť by sa však mala júnová schôdza parlamentu. Prezident Policajného zboru a šéf policajnej inšpekcie by po novom mali byť vyberaní dvojkolovo s verejným vypočutím. Ich funkčné obdobie by malo byť sedem rokov, bez možnosti opätovnej voľby. S tým súhlasí i predseda vlády.

„Som zástanca toho, že funkčné obdobie policajného prezidenta musí z väčšej miery presahovať volebné obdobie, aby sa teda nemohlo nejakým spôsobom vplývať na to, či konkrétne vlády si budú, alebo nebudú môcť vyberať konkrétneho policajného prezidenta, ktorý im vyhovuje,“ ozrejmil Pellegrini. Podľa toho je logické, že prvé volebné obdobie nového šéfa policajnej inšpekcie bude polovičné, aby sa neprekrývalo s volebným obdobím policajného prezidenta.

Premiér očakáva, že bude o finálnom znení legislatívnych zmien informovaný ešte pred tým, ako ho minister pošle na pripomienkovanie. Pellegrini tiež predpokladá, že následne sa materiál dostane na Koaličnú radu, aby sa zabezpečila potrebná väčšina pre jeho schválenie v parlamente.