Podľa Druckera nebude možné policajného prezidenta bezdôvodne odvolať

Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru a šéfa policajnej inšpekcie by malo byť sedem rokov bez možnosti opätovnej voľby. Na sociálne sieti to napísal minister vnútra Tomáš Drucker s tým, že po novom by nemalo byť možné ich bezdôvodne odvolať.

Nomináciám do oboch funkcií by mal podľa ministra vnútra predchádzať dvojkolový výber s verejným vypočutím. Výberová komisia a parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť by podľa návrhu mali figurovať ako „povinné orgány“ vo výbere, pričom aj výbor by mal nie iba vypočuť, ale aj odporučiť kandidáta.

Minister tiež navrhuje povinné výberové konania viceprezidentov Policajného zboru, krajských riaditeľov a všetkých vrcholových funkcionárov s celoslovenskou pôsobnosťou a ich päťročné funkčné obdobia. Takisto navrhuje, aby dozorovanie trestných konaní pri trestných činoch policajtov vykonávali špecializované oddelenia prokurátorov krajských prokuratúr.

„Moja priorita je v najrýchlejšom predložení zákona do legislatívneho procesu. Žiaľ, po oboznámení sa so stavom a lehotami termín rokovania NR SR na májovú schôdzu je legislatívne nestihnuteľný. Ak budúci týždeň bude návrh zákona predložený do medzirezortného pripomienkového konania, tak stíhame termín na júnovú schôdzu NR SR,“ napísal minister.

Zmenu výberu vysokých policajných funkcionárov označil minister vnútra Tomáš Drucker za svoju prioritu po nástupe do funkcie. Pokiaľ ide o prípadné odvolanie súčasného policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktoré požaduje aj iniciatíva Za slušné Slovensko, minister tvrdí, že na rozhodnutie potrebuje čas.