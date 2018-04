Pozor, Zákruta! bude opäť na rozhlasových vlnách

Prvý rozhlasový okruh Rádio Slovensko odvysiela známu motoristickú reláciu už v pondelok. „RTVS sa po zvážení a množstve otázok zo strany verejnosti rozhodla vrátiť najznámejšiu rozhlasovú reláciu do vysielania Rádia Slovensko,“ potvrdila hovorkyňa Erika Rusnáková.

Hodinový program sa bude vysielať od pondelka 9. apríla každý pracovný deň, krátko po trinástej hodine. „Obsah bude zameraný na aktuality a informácie zo sveta motorizmu, dopravy vo všetkých jej oblastiach, ale aj na cestovateľské témy,“ vymenovala Rusnáková. Zákruta sa stane súčasťou popoludňajšieho prúdového vysielania.

Novinkou je, že na príprave a vysielaní Zákruty sa budú podieľať tímy z Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc. Z Bratislavy bude znieť v pondelok, stredu a vo štvrtok, z Košíc v utorok a z Banskej Bystrice v piatok. „Moderátorský tím Zákruty sa skladá zo skúsených i mladších kolegov, ktorí sú na spoluprácu a spoločnú prípravu relácie odborne pripravení,“ ubezpečuje Rusnáková. Striedavo ju budú moderovať Milan Jeluš, Igor Daniš, Miroslav Talavašek, Igor Michalčík a Roman Nadányi. „V týždni od 9. do 13. apríla sa navyše v piatich častiach pripomenie aj história tejto rozhlasovej ikony,“ dodala hovorkyňa. Relácia nebude určená len motoristom, moderátori sa budú venovať aj cyklistom či chodcom.

Motoristický magazín Pozor, zákruta!, ktorý sa vysielal od roku 1962, presunul na jeseň v roku 2015 z Rádia Slovensko na regionálne stanice Regina vtedajší riaditeľ RTVS Václav Mika. Program sa potom venoval skôr situácii na regionálnych cestách. Vtedajšie vedenie argumentovalo nízkou užitočnosťou relácie. Motoristická publicistika v Rádiu Slovensko tak na tri roky dostala formu krátkych reportáží a príspevkov.

Relácia sa podľa prezidenta Združenia autoškôl Slovenskej republiky Andreja Budaya stane ďalším zdrojom na čerpanie aktuálnych informácií aj pre inštruktorov autoškôl. „Tento nástroj bude tiež vo veľkej miere pre motorizmus a bezpečnosť na cestách popularizačný,“ mieni Buday. Oceňuje, že budú aj takí novinári, ktorí sa sústredia len na túto sféru. „Priblížia a vysvetlia napríklad novinky v zákonoch,“ doplnil Buday.

Združenie je pripravené do relácie prispievať a pomáhať tak ostatným motoristom. „Nedávno som sa až na Stanici technickej kontroly dozvedel, že od 20. mája platia nové veci v tejto oblasti. Keby mi novinky, ktoré vchádzajú do platnosti, pripomínali vždy o trinástej hodine, bolo by to dobré nielen pre mňa, ale môžem to zakomponovať potom aj do výučby,“ zhodnotil Buday.

Prezident Autoklubu Slovenskej republiky Štefan Mihálik zaspomínal, že relácia pomáhala aj nemotoristom. „Často sa venovala prevencii a šíreniu osvety, pokiaľ ide o bezpečnosť na cestách, bol to širokospektrálny magazín,“ povedal Mihálik. Podľa neho vďaka relácii aj nevodiči vzdelávali šoférov. „Stačí, ak je v rodine auto, potom aj nešofér mohol apelovať na vodiča, ako má jazdiť, prípadne ho upozornil na zmeny a informácie sa aj takto šírili,“ uzatvoril Mihálik.