Vráti sa Partizánske k svojim koreňom?

„Nebolo by potrebné meniť doklady ani premenovávať mesto. Iba by sme v štatúte mesta vyjadrili hrdosť na naše pôvodné pomenovanie. Partizánske by malo tak ako doteraz deväť mestských častí: Štrkovec, Luhy 1, Luhy 2, Šípok, Šimonovany, Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a nakoniec Baťovany, čo by bol nový názov pre Centrum. Navyše, stred mesta je z veľkej časti vybudovaný práve v čase Baťovian, to znamená do roku 1949,“ vysvetľuje primátor Božik.

Ministerstvo školstva odobrilo pomenovanie strednej odbornej školy po Baťovi. Teraz už len, aby nový názov schválilo aj zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od roku 2013 majú aj Park Jána Antonína Baťu. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa chceli obyvatelia Partizánskeho vrátiť k pôvodnému názvu mesta. „Vtedy to neprešlo, ale dosiaľ mnohí hovoria o Baťovanoch alebo Baťovke,“ dodáva primátor, ktorý vedie v súčasnosti diskusiu na túto tému. „Väčšina je za, boli aj také radikálne názory, že treba hlasovať v referende o premenovaní mesta na Baťovany. Ale sú aj takí, ktorí hovoria, že Baťu je už dosť,“ dodáva primátor.

Mesto chce aj vrátiť Partizánskemu pôvodný tvar centra, a to znamená zbúrať výškovú budovu, pôvodne internát pre ženy, ktorá predeľuje námestie na dve časti. Postavili ju v roku 1964, aby v strede námestia vytvorili novú dominantu. „Výšková budova je už pripravená na zbúranie, možno na budúci rok. Keď ju dáme dole, vrátime sa k pôvodnému pôdorysu,“ uzatvára Božik. Za premenovanie Centra na Baťovany je aj predsedníčka Klubu absolventov Baťovej školy práce Soňa Múčková. „Je to také milé keď nepoviem, že idem do centra, ale idem do Baťovian, Baťovky,“ myslí si. Jej názor zdieľa aj Jozef Andris (90). Do Baťovian prišiel ako 15-ročný.

Centrum Partizánskeho začiatkom 40. rokov minulého storočia a dnes. Autor: Tatiana Michalková, Pravda, Archív mesta Partizánske

„Som Oravčan, pochádzam z Vyšného Kubína. Bolo náš šesť súrodencov a prišli také roky, že sme uvažovali, čo budeme v živote robiť. Na jedných vrátach v Kubíne sa objavil plagát, že do Baťovian prijmú šesťdesiat chlapcov. Rodičia súhlasili, a tak som sa vybral peši do Ružomberka, 12 kilometrov tam a 12 naspäť,“ spomína Andris. Absolvoval pohovor, psychotechnické skúšky a onedlho už sa po prvýkrát v živote viezol vlakom do Baťovian.

„Vtedy tu ešte nebolo nič. Len Spoločenský dom a stavali sa základy budúceho mesta. Nasťahovali sme sa, vychovávateľ nám dal prečítať inventár izby, režim dňa a desatoro mladého muža. To boli pravidlá, pokyny. Dnes sa to zdá byť troška úsmevné, ale dodnes desatoro ovládam. Bolo tam – pracuj premyslene, ver práci, nezanedbávaj prácu, ale aj nemíňaj viac, ako zarobíš, šetri časom, pomáhaj tým, čo pomoc potrebujú, ale hlavne šikovným, buď verný firme, osobnosti ako Baťovi, krajine a Bohu a dbaj, aby po tebe zostala stopa celého človeka,“ usmieva sa bývalý zamestnanec Baťových závodov.

Spolu s osadou Baťovany sa stavali aj typické domy pre zamestnancov, ktoré stoja dodnes. Autor: Pravda, Tatiana Michalková, Archív mesta Partizánske

Rozhodujúcim bol rok 1938, keď firma Moravské a slovenské strojírny kúpila v chotári obce Šimonovany pozemky od veľkostatkára Eugena Salzbergera. Chcela tam postaviť továreň na výrobu bicyklov a obuvníckych strojov. Firma patrila pod obuvnícky koncern veľkopodnikateľa Tomáša Baťu a jej majoritným vlastníkom bol Ján Antonín Baťa. Prvé výkopové práce sa začali už 8. augusta 1938 a tento deň sa považuje za oficiálny dátum vzniku mesta.

Zároveň sa začalo aj s budovaním osady Baťovany, najmä povestných funkcionalistických domov pre zamestnancov. Nastali však ťažké časy a Baťa nakoniec upustil od zámeru strojárskej výroby a v továrni v Šimonovanoch rozbehol výrobu obuvi. Prvé páry topánok uzreli svetlo sveta už v lete 1939. V Baťovanoch zatiaľ vyrastala moderná obytná štvrť, kultúrne a spoločenské priestory, obchody, športoviská, zdravotnícke a sociálne zariadenia.

V roku 1943 mala osada už 2 067 obyvateľov. Postavili aj štvorpodlažný internát pre Baťovu školu práce. Štatút mesta získali Baťovany v roku 1948 a vo februári 1949 boli premenované na Partizánske.