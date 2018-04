Zomrel bývalý predseda Národnej rady Pavol Paška

Pavol Paška pred tromi týždňami dovŕšil 60 rokov. Skonal v piatok dopoludnia v areáli Železničnej nemocnice s poliklinikou Košice.

Bol podpredsedom strany Smer – sociálna demokracia a v rokoch 2006 – 2010 predsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Druhýkrát predsedal parlamentu v rokoch 2012 – 2014. Z tohto postu odišiel v novembri 2014 po prevalení kauzy predraženého piešťanského CT, krátko po komunálnych voľbách. Vo funkcii ho vtedy nahradil terajší premiér Peter Pellegrini. Paška sa v roku 2014 vzdal nielen funkcie šéfa Národnej rady, ale aj mandátu poslanca. V parlamentných voľbách v roku 2016 už do parlamentu nekandidoval. Dlho bol pritom považovaný za dvojku Smeru.

Povedali k úmrtiu Pavla Pašku:

„Náš dlhoročný kolega, straník a v prvom rade priateľ dnes odišiel. Úprimnú sústrasť celej jeho rodine a ďalším pozostalým.“ Na sociálnej sieti to v reakcii na úmrtie Pavla Pašku napísala jeho materská strana Smer-SD.

Zosnulý expredseda Národnej rady SR Pavol Paška sa ako človek, ktorý viedol najvyšší zákonodarný zbor šesť rokov, navždy zapíše do novodobej politickej histórie SR. Vyhlásil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD). „Hlboko ma zarmútila informácia, že zomrel dlhoročný predseda NR SR, môj dlhoročný kolega, priateľ a spolustraník. Správa nás hlboko zasiahla a v mene vlády vyjadrujem pozostalým a rodine hlbokú sústrasť,“ dodal Pellegrini.

Rodine a príbuzným Pavla Pašku vyjadril úprimnú sústrasť prezident SR Andrej Kiska. „Prezidenta zaskočilo náhle úmrtie Pavla Pašku a vyjadril úprimnú sústrasť najbližším príbuzným, rodine, priateľom a známym,“ napísal Kiskov hovorca Roman Krpelan v písomnom stanovisku.

K úmrtiu Pavla Pašku sa vyjadril Miroslav Číž, poslanec Smeru, podpredseda poslaneckého klubu. „Je to hrozná správa, prijal som ju s obrovským smútkom. Vážil som si ho ako čestného človeka, výborného kolegu, bolo mi cťou s ním pracovať.“

„Veľmi ma to mrzí, pretože pred tromi týždňami som mu ešte písala k narodeninám, mal 60. narodeniny. Hlavne by som chcela vyjadriť úprimnú sústrasť jeho manželke a jeho deťom, samozrejme, je to veľká strata. Moji rodičia zomreli tiež pomerne mladí, otec mal 54 a mama mala 62, takže sa tak trochu viem vcítiť do pocitov jeho detí a pozostalých. Je mi to ľúto,“ povedala pre Pravdu europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).

Správa o náhlej smrti Pavla Pašku zaskočila a šokovala Pavla Hrušovského, ktorý tiež v minulosti zastával post šéfa parlamentu za KDH. „Som z toho smutný, aj keď sme vždy boli na opačných stranách a nikdy sme v koalícii nespolupracovali. Ale s Pavlom Paškom sme mali dobrý vzťah. Bol schopný filozof a vnášal do politiky nové prvky. Aj keď sme na viaceré veci mali rozdielny názor, som z tejto správy šokovaný a smutný,“ povedal Pavol Hrušovský.

Predseda SaS Richard Sulík, ktorý v minulosti zastával funkciu predsedu Národnej rady SR, vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého.

Správa o úmrtí bývalého predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku zaskočila aj dlhoročného podpredsedu parlamentu a šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára. „Správa o úmrtí Pavla Pašku, človeka v mojom veku, ma zaskočila. V tejto chvíli by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým,“ uviedol Béla Bugár.

Kondolencie opozičných poslancov:

„Každá smrť človeka, hlavne náhla, je tragédiou. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine,“ povedal pre TASR predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Kondoluje aj jeho stranícky kolega Peter Pčolinský. „Napriek tomu, že to bol náš politický konkurent, každé úmrtie človeka bez ohľadu na politickú príslušnosť je tragédia. Veľmi ma to prekvapilo, som šokovaný,“ uviedol.

Úprimnú sústrasť rodine vyjadril na sociálnej sieti aj nezaradený poslanec Martin Poliačik.

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič reagoval tým, že zomrel človek, ktorý si myslel, že sa dá všetko kúpiť. „Ale zabudol, že Boha nepodplatí. Teraz ho čaká ten najspravodlivejší súd,“ doplnil s tým, že rodine zosnulého vyjadruje úprimnú sústrasť.