Ušiel Dávid Brtva, biely kôň z kauzy tunelovania nebankoviek

Brtva si minulý týždeň rozsudok Najvyššieho súdu vypočuť neprišiel. Pojednávania sa aj napriek povolaniu policajnej eskorty nezúčastnil ani Jozef Majský. Pre jeho dvoch spoluobžalovaných Dávida Brtvu a Patrika Pachingera súd potvrdil predchádzajúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu. Brtva bol odsúdený na deväť a Pachinger na sedem ročný trest odňatia slobody.

„Najvyšší súd obom obžalovaným okamžite nariadil výkon trestu a zároveň vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu. Včera bol najvyšší súd príslušným ústavom na výkon trestu upovedomený, že odsúdený Dávid B. nenastúpil na výkon trestu,“ informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Dávid Brtva. Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Važnová zároveň pripomenula, že v prípade Pachingera poskytla predsedníčka senátu na nastúpenie trestu mesačný odklad. Ten už na pojednávaní už pred vyhlásením rozsudku sudkyňu požiadal, aby mu bol v prípade uznania viny trest odložený do času, kým sa nevylieči. Tá mu nakoniec vyhovela a na výkon trestu má preto nastúpiť do mesiaca.

Brtva si už odsedel takmer päť rokov. Vo väzbe bol od januára 2003. V novembri 2007 sa po uplynutí väzby dostal spolu s Pachingerom definitívne na slobodu.

Pod zámienkou auditu zostali 4. februára 2002 dvere známych pobočiek nebankovej spoločnosti Horizont zatvorené. Deň na to košické sídlo spoločnosti s podozrením na podvod obsadila polícia. Majského zatkli až v októbri 2002 po neúspešnom pokuse o útek do cudziny, vo väzbe pobudol 22 mesiacov. Od augusta 2004 je na slobode. Pojednávaniam sa však odvtedy vyhýba s odkazom na zdravotné dôvody.

„Kauza sa vlastne začína krachom spoločnosti BMG a Horizont koncom roka 2001, iniciatívou obžalovaného Majského vytĺcť posledné aktíva z týchto krachujúcich spoločností zabezpečením dvoch takzvaných bielych koní – obžalovaných Pachingera a Brtvu, ktorí sa prezentujú ako zástupcovia nejakých prosperujúcich firiem.

V skutočnosti sú to vybrakované, neexistujúce, nefunkčné schránkové spoločnosti z daňových rajov, ktoré sa pokúšajú infiltrovať do spoločností BMG a Horizont. To sa im formálne darí a celá vec končí falšovaním zmlúv až po vybratie 53 miliónov korún v hotovosti a 40 miliónov je fyzicky dovezených Majskému,“ opísal skutok minulý týždeň vo svojom záverečnom návrhu prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta.

Po skrachovaných nebankovkách Horizont Slovakia a BMG Invest zostali tisíce poškodených. Spoločnosti mali fungovať na princípe pyramídovej hry. Od občanov vybrali 62,78 miliardy slovenských korún (viac ako dve miliardy eur). Poškodených zostalo asi 170-tisíc ľudí, pričom v konkurznom konaní dostali bývalí klienti späť len 4,5 percenta zo svojich vkladov, spolu okolo 15,2 milióna eur, a vo vzduchu zostáva ešte stále 14,45 miliardy korún (zhruba 480 miliónov eur).