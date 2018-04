Michal Voráček: Chceme z Pravdy urobiť ešte silnejší produkt

Michal Voráček, český mediálny magnát a podnikateľ. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Čo bolo pre vás kľúčové pri rozhodovaní o kúpe Pravdy?

Rozhodujúcim momentom bola príležitosť kúpiť stopercentný podiel v spoločnosti PEREX, ktorá vydáva Pravdu, a my sme ju využili. Ide o popredný denník na slovenskom trhu, s veľkými možnosťami, potenciálom a ambíciami.

Ako vyhodnocujete túto investíciu a aké s ňou máte plány?

V súčasnej chvíli analyzujeme možnosti v Pravde a spoločnosti PEREX a pripravujeme niektoré projekty. Z pochopiteľných dôvodov nebudem teraz o nich príliš hovoriť. Pokiaľ ide o plány, sme radi, že sme našli veľmi kooperatívny a pracovitý tím, s ktorým sa dokážeme posunúť ďalej. Chcem potvrdiť, že vo vedení spoločnosti naďalej zostávajú Emília Fullová a ako šéfredaktorka Nora Slišková.

Pravda je mienkotvorný denník s najdlhšou tradíciou na Slovensku, má jasnú profiláciu a vyhranenosť. Zaručujete pokračovanie v doterajšej obsahovej línii?

Nadviažem na predchádzajúcu odpoveď, práve šéfredaktorka je garantom, že Pravda bude pokračovať v rovnakej obsahovej línii a orientácii. V našom prípade a mojom osobnom má plnú podporu. Redakciu chceme posilniť, urobiť ju ešte sebavedomejšou, podporiť ju obchodne aj marketingovo. Tam vidíme veľké rezervy. Redakcia má a bude mať úplne slobodný priestor, tak ako je to mojím osobným zvykom vo všetkých médiách, v ktorých som pôsobil, a tak ako je to samozrejmé vo všetkých serióznych a transparentných médiách.

Spolu s Ivom Valentom však vlastníte Parlamentné listy, ktoré sú kontroverzné.

Už som viackrát v iných rozhovoroch povedal, že som Parlamentné listy založil ako svoj koníček, hobby, a to preto, že som neustále počúval náreky politikov, že nemajú dostatočný priestor vyjadrovať svoje názory. Parlamentné listy poskytujú všetkým legálne založeným politickým stranám a subjektom v Českej a posledné dva roky aj v Slovenskej republike úplne voľný a necenzurovaný priestor v rubrike Politici voličom, respektíve Aréna. K tomu majú aj svoj vlastný obsah. To sa často zamieňa. Parlamentné listy majú svoje miesto na trhu, nie sú vôbec kontroverzné, nálepka je im pripisovaná zo strany konkurencie. Konkurenciu zaujímajú iba z jediného dôvodu, a to preto, že im berú čitateľov, pretože v Českej republike patria Parlamentné listy k najsledovanejším a najčítanejším portálom. Poskytujú slobodný a necenzurovaný priestor, prekvapuje ma, že to niekomu prekáža. Robíme svoju prácu pre čítanosť a čitateľov. V tomto majú české Parlamentné listy veľkú podporu, o čom svedčí permanentný nárast ich čítanosti už siedmy rok za sebou.

Ale práve najzávažnejšia výhrada k nim je, že sa podieľajú na šírení nenávisti v spoločnosti.

Nemyslím si, že to tak je. Naopak, môžem argumentovať tým, že dávajú priestor všetkým názorom, tieto názory majú platformu, kde môžu byť zverejnené. Som presvedčený, že je len dobre, keď čitatelia a všetci ľudia poznajú názory ľudí, s ktorými sa stretávajú a ktorých majú voliť. Zastupiteľov je v Českej republike zhruba 240-tisíc a všetci Parlamentné listy využívajú.

Nemyslíte si, že je namieste regulácia obsahu, keď ide o šírenie extrémistických názorov?

Regulácia pre mňa zaváňa tak trochu cenzúrou. Záleží na tom, aká regulácia. Chceme byť slobodní v rámci všetkých regulácií. Pokiaľ bude nejaká regulácia ustanovená zákonným spôsobom, sme, samozrejme, pripravení ju plne dodržať a rešpektovať.

Plánujete na Slovensku ďalšie akvizície okrem Pravdy?

V tejto chvíli máme dosť práce v Pravde a svoje prípadné akvizície spojíme s týmto titulom a so spoločnosťou PEREX. Takmer storočná tradícia Pravdy nás zaväzuje, a pre mňa osobne je to výzva znovu po dlhšom čase po mojom návrate na Slovensko dokázať, že vieme bojovať o popredné miesta na akomkoľvek trhu. Môžem sľúbiť, že pre to osobne ja a pán Valenta urobíme maximum.

Čo vás na slovenskom trhu prekvapilo?

Slovenský trh ma neprekvapil vôbec v ničom. Naopak, prekvapil ma odhodlaný kolektív Pravdy, dobrý redakčný tím, ktorý je zárukou, že budeme postupovať dopredu.

Aké vidíte rozdiely medzi českým a slovenským mediálnym prostredím?

Tie sú veľké a bolo by to na dlhý rozhovor. V oboch krajinách dochádza ku koncentrácii majiteľov a médií a k určitému prerastaniu politiky s médiami. Som rád, že Pravda zostane nezávislá a že nemá žiadne takéto súvislosti a konotácie.

Takže súhlasíte, že trend koncentrácie médií môže mať negatívny vplyv na kvalitu a nezávislosť žurnalistiky.

V prvom rade treba povedať, že je to objektívny vývoj. Bol som pri začiatkoch, keď zahraniční majitelia, či už na Slovensku, alebo v Českej republike, kupovali médiá, spolupracoval som s nimi dlhé roky, v roku 1990 som zakladal aj slovenský Ringier a pôsobil som v Bratislave tri roky ako partner a predseda predstavenstva. V momente, keď bola v Českej republike prelomená bariéra kúpou spoločnosti Mafra (vydáva denníky MF Dnes a Lidové noviny, pozn. red.) Andrejom Babišom, došlo doslova k výpredaju zo strany zahraničných majiteľov, čo bolo logické. Na jednej strane mali obavy z politizácie médií a po druhé, neverili v právnu čistotu všetkých opatrení a zákonov v Českej aj Slovenskej republike. Tretí aspekt, ktorý netreba opomínať, je, že už nevideli pre médiá možnosti ďalšieho rastu, prestali zarábať peniaze a rozhodli sa ich ešte za dobrú cenu predať. Môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti, že táto investícia sa im v niektorých prípadoch vrátila desaťnásobne, možno ešte viac. Zahraniční vlastníci sa teda zachovali logicky, zarobili peniaze a odišli.

Myslíte si, že v situácii, keď sa reklamný trh pre vydavateľov zatiaľ každým rokom zmenšuje, zachránia kvalitné médiá a kvalitnú žurnalistiku domáci investori?

Domáci investori často kupujú médiá podľa vzoru Andreja Babiša za účelom kúpiť si vplyv v spoločnosti, a hospodárske výsledky a klasická novinárska práca nie sú pre nich úplnou prioritou. Napriek tomu nemôžem povedať, že tento vývoj je negatívny. Ak to umožňujú zákony, investori sa správajú podľa pravidiel, ktoré v oboch krajinách máme. To znamená, že môžeme si za to viac-menej sami, čitatelia, voliči, všetci, čo tu žijeme, nesieme na tomto vývoji určitý podiel zodpovednosti. Vždy hájim právo vlastníka vymenovať šéfredaktora a vedenie, ktoré určuje charakter média.

Nezávislosť a autonómia sú pre každú redakciu to najdôležitejšie. Je nepredstaviteľné, aby sa vôbec dostala do situácie, že musí o to bojovať. Je to teda aj o úrovni a nastavení majiteľa.

Nezávislosť si musí hájiť redakcia sama, pokiaľ nemá takého osvieteného majiteľa, ako sme my, ja a pán Valenta. Ivo Valenta určite nezasahuje do redakcie a pre mňa redakcia predstavuje najväčšie bohatstvo v každom médiu, pretože vytvára unikátny produkt. Pokiaľ by akýmkoľvek spôsobom bola spochybnená či narušená, pokiaľ by sa tam objavili akékoľvek zásahy, tak je ohrozená podstata firmy, redakcie a média. Myslím si, že je to úplne jasné. Produkt, ktorý vytvára Pravda, ale aj ostatné médiá, je úplne unikátny a kľúčový. Tak ako jeho čitateľky a čitatelia. Potom nasleduje obchod a ďalšie segmenty, ktorým sa ja a pán Valenta budeme venovať.

Aký je podľa vás optimálny model fungovania vydavateľstiev?

Keď cestujem do zahraničia, často mi moji bývalí kolegovia hovoria, že nechcú investovať do médií, pretože je to dnes zradná a nevyspytateľná záležitosť z hľadiska technologického pokroku, internetu, jeho regulácií, rozvoja televízií a ďalších multimédií, že skutočne môžu investovať iba ľudia, pre ktorých je to aj koníček a chcú zachovať médiá a klasickú novinárčinu. A po ďalšie, ľudia, ktorí majú dosť peňazí. V týchto póloch sa pohybujeme v Čechách aj na Slovensku. Už som povedal, že pre niektorých je to kúpenie si vplyvu, pre nás je to však potenciál, ako urobiť z Pravdy oveľa silnejší a sebavedomejší produkt, ktorý bude podporený obchodne.

Kde vidíte papier a digitálne platformy povedzme o päť rokov?

Papier a internet musia žiť v symbióze. Papier určite nezahynie, ale musí sa adaptovať, čo sa už deje. Je to permanentný proces. Sme zhruba päť, možno v niektorých prípadoch až sedem, rokov za vyspelými krajinami. Musíme urýchlene zaviesť veci, ktoré už v zahraničí fungujú. Mal som možnosť hovoriť s jedným z majiteľov Axel Springer, ktorý používa veľmi razantné opatrenia a doslova hovorí, že papier patrí do šrotu a že sa ho kompletne zbavuje. Myslím si, že takáto situácia nie je. Práve v papierových médiách je uchovaná tradícia, značka, určitá čitateľská základňa. Raz sa pokles printových médií zastaví a postupne získajú úplne iný charakter a pozíciu na mediálnom trhu. Ale opakujem, treba nájsť vhodnú symbiózu medzi digitálnymi a papierovými médiami. Doslova si dovolím povedať, že obe sa vzájomne potrebujú a doplňujú.

Čo je podľa vás najväčšia výzva pre vydavateľstvá a kvalitnú žurnalistiku?

Prejdem k jednému zo svojich životných sloganov. Život sa skladá z miliárd maličkostí, rovnako ako sa novinárska práca skladá z miliárd úkonov, každý deň sa vytvára iný nový produkt a najväčšia výzva je zvládať všetky tieto maličkosti a udržať si neustále motiváciu a túžbu byť najlepší. Takéto výzvy uznávam a v takýchto výzvach žijem celý život.