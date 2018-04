Aprílové počasie s príchuťou leta

Z neskorého zimného počasia rovno do neskorého jarného počasia.

Z neskorého zimného počasia rovno do neskorého jarného počasia. Autor: Ľuboš Pilc , Pravda

Prvý letný deň je už na dohľad. Asi sa ho nedočkáme na budúci týždeň, no vraj sa už nezadržateľne blíži. Dosiahnutie hranice 25 stupňov býva u nás zvykom v priebehu apríla, zväčša v jeho druhej polovici. Nie je vylúčené, že tento rok ho zažijeme už skôr.

Z neskorého zimného počasia rovno do neskorého jarného počasia. Teplotný skok a šok nás podľa klimatológa Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave (SHMÚ) Pavla Faška čaká aj tento rok. Spôsobí ho príchod teplého frontu z juhu a juhozápadu. Po troch na toto obdobie veľmi teplých dňoch, keď bolo napríklad v stredu v Prievidzi 20,6 a vo štvrtok v Rimavskej Sobote dokonca 21,2 stupňa, prišlo v noci na piatok k prechodnému ochladeniu. Už od soboty sa opäť môžeme tešiť na príjemné počasie s dvadsiatimi stupňami.

Ako bude Sobota 7. apríla – Polooblačno až oblačno. Denné teploty 14 až 19, nočné 6 až 1 stupeň.

Nedeľa 8. apríla – Polooblačno až oblačno, prehánky alebo slabý dážď. Nočné teploty 10 až 5, denné 15 až 20 stupňov.

Pondelok 9. apríla – Jasno až polojasno. Nočné teploty 8 až 3, denné 16 až 21 stupňov.

Utorok 10. apríla – Prevažne oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 10 až 5 stupňov, denná 15 až 20 stupňov.

Streda 11. apríla – Prevažne oblačno, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Nočná teplota 10 až 5 stupňov, denná 15 až 20 stupňov.

„Po prechodnom ochladení chcem upozorniť, že na viacerých miestach Slovenska hrozia v sobotu ranné mrazy, no potom by už teploty mali ísť nahor,“ konštatuje Faško. Cez víkend sa začnú šplhať k dvadsiatim stupňom, no príjemný pocit bude na viacerých miestach kaziť vietor, ktorý bude cítiť nielen v horských sedlách, ale aj na juhozápade Slovenska.

Podľa Faška sa dostávame do dekády stabilných teplôt, počas ktorých bude menej zrážok. No objaviť sa môžu aj prehánky, dokonca búrky. „Túto pomerne rýchlu zmenu počasia a oteplenie pocítia aj alergici, príroda sa začne rýchlo prebúdzať. Zároveň by o prezutí zo zimných na letné pneumatiky mali vodiči vážne uvažovať. Dá sa povedať, že zima sa s nami zrejme nadobro rozlúčila,“ poznamenal.

Klimatológ predpovedá, že z nasledujúcich dní by mal byť teplotne nadpriemerný pondelok 9. apríla. Najmä na juhu by mali teploty vystúpiť nad dvadsať stupňov. Magických 25 stupňov zatiaľ asi nepreskočia, takže na prvý letný deň si ešte budeme musieť počkať.

„Ak by sme sa pozreli do histórie meteorologických meraní, najteplejší 9. apríl bol u nás zaznamenaný v roku 1986. V Žihárci v okrese Šaľa namerali najvyššiu dennú teplotu 27,4 stupňa. Zaujímavé sú aj opačné príklady. Napríklad v roku 2003 klesla v ten deň teplota na Lomnickom štíte na mínus 20,6 stupňa,“ prezradil Faško.

Teplotné podmienky, ktoré nás čakajú v nasledujúcich dňoch, nebudú podľa jeho slov pripomínať začiatok apríla. „Takéto zvyknú u nás bývať až na jeho konci alebo až v prvej polovici mája,“ dodal klimatológ.