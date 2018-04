Reformy budú hlavnou témou kongresu strany SaS

„Chceme tým preukázať, že sme stranou poctivou a najlepšie pripravenou na prevzatie zodpovednosti za Slovensko," povedal líder SaS Richard Sulík novinárom. Pripomenul, že priorít je osem a poslednou, ktorú predstavili tento týždeň, je program pre Štíhly štát a efektívnu štátnu správu. Z priorít SaS a oblastí, v ktorých musí Slovensko konať, strana postupne verejnosti predstavila reformné diela Štíhly štát a efektívna štátna správa, 105× lepšie zdravotníctvo, Odvodový bonus, Agenda 2020, Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko, Reforma školstva, Rómska reforma, Manifest slovenského eurorealizmu.

Členovia strany na kongrese v tajnej voľbe budú voliť jedného člena do Dozornej rady SaS, štyroch z 12 členov Republikovej rady SaS. Strana každoročne volí trojicu členov, no tentokrát o jedného viac, keďže zo SaS odišiel poslanec Národnej rady SR Martin Poliačik. Sulík považuje za pozitívne, že strana má „len okolo 200 členov“, lebo každý z nich môže na kongrese priamo hlasovať o nových členoch Republikovej i Dozornej rady, čo preukazuje vysokú mieru demokracie. Súčasťou Kongresu SaS bude okrem predstavenia reforiem a ich autorov vystúpenie čestných hostí vrátane „svedomia strany“ Róberta Mistríka. Ako Sulík povedal, tento kongres nebude len o hosťoch, ale predovšetkým o reformných dielach.

Predseda SaS Richard Sulík uviedol, že strana neplánuje voliť tretieho podpredsedu, ako to bolo do času, keď bol súčasťou SaS ako podpredseda Jozef Mihál. Dnes SaS nepovažuje za nutné doplniť rady podpredsedov. „Máme v stanovách, že podpredsedov máme dvoch až päť. Dnes ich máme dvoch a takto to funguje, robiť zmeny len pre zmeny nebudeme," dodal líder liberálov.