Nové dôkazy v kauze Kiskových pozemkov

Rozhovor s Jánom Francom, ktorý sa v pozemkovej kauze súdi s prezidentom Andrejom Kiskom, si prečítajte v sobotnom vydaní denníka Pravda.

V prvých reakciách prezident tvrdil, že „o Francovi nikdy nepočul ani ho nevidel“. Ak by Kiska hovoril pravdu, musel by na pozemku prehliadnuť tabuľu, ktorá po roku 1999 niekoľko rokov naďalej všetkých informovala, že pozemky patria Francovi. Tabuľa bola podľa Franca viditeľná aj zo susednej frekventovanej cesty. „Niekoľko rokov bola v hornej časti pozemku tabuľa s menom a naším telefónnym číslom,“ povedal Franc v rozhovore pre denník Pravda. Tabuľa tam už dnes nie je. Kto ju dal dole, Franc nevie. V domnení, že je vlastníkom, parcelu celé roky prenajímal družstvu. „Opakovane sme chodili s deťmi a so psom na pozemok, bol vždy riadne pokosený, teda nájomca sa oň staral,“ hovorí Franc.

Je veľmi smutné, že moja dedovizeň bola takýmto spôsobom znehodnotená. Môj starý otec, ktorý sa vlastne stal obeťou nastupujúceho socializmu, sa musí nad touto protiprávnosťou obracať v hrobe. Ján Franc

Fakt, že pozemky si na základe vytýčenej tabule privlastňoval aj po roku 1999 Franc, Kiska nekomentoval. Rovnako prezident neodpovedal ani na to, ako vnímal, že parcela bola pravidelne kosená. „Prezident Andrej Kiska očakáva, že súd rozhodne a nájde spravodlivosť. Predmetné lúky a pasienky kúpil pred 16 rokmi a nebola na nich podľa katastra, listu vlastníctva žiadna ťarcha a nikto sa k nim doteraz nehlásil. Pána Franca prezident nepozná a prvýkrát sa s ním stretol až na súde,“ reagoval hovorca prezidenta Roman Krpelan.

Kiskovi kúpu pozemku v roku 1999 odporučil jeho vtedajší obchodný partner Michal Šuliga z Lučivnej, ktorý pre Kisku staval budovu jeho nebankovky. Šuliga mal informáciu o parcele od vtedajšieho konateľa firmy Agras, ktorá spravovala bývalé štátne majetky. Kiska sa doteraz k Šuligovi nevyjadril a tvrdí, že o pozemkoch v danej lokalite sa dozvedel cez inzerát v bulvárnom denníku. Šuliga sa pozná s Ondrejom Žembom, ktorý bol v tom čase označovaný za popradského mafiánskeho bosa. Pozemky susediace cez cestu s Kiskovými vlastní práve Žemba. „Pán Kiska získal pozemky legálnou cestou,“ povedal pre Pravdu Šuliga.

Pozemok Andreja Kisku vo Veľkom Slavkove. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Celú kauzu vyšetrujú kriminalisti ako podvod a na súde v Poprade je okrem toho aj civilný spor. V ňom Franc žiada Kisku, aby mu pozemky vrátil. Kiska si chce počkať na verdikt súdu. Zatiaľ bolo len predbežné pojednávanie, po ktorom Kiska povedal, že je možné, že je on je rovnako poškodenou stranou ako Franc. Prvé riadne pojednávanie malo byť v piatok, ale pre stretnutie Kisku s českým prezidentom bolo zrušené.

Franc sa médiám doteraz vyhýbal, napokon však poskytol vyjadrenie a exkluzívny rozhovor denníku Pravda. „Na predbežnom pojednávaní Okresného súdu v Poprade 26. januára som sa napriek korektnému jednaniu predsedu súdu, ale aj protistrany cítil ako obžalovaný. Prítomnosť médií, ale aj obhajcu protistrany budí dojem vopred prehraného procesu. Žalujem Ing. Kisku ako občana tohto štátu, nie ako prezidenta republiky, a aj keď mi médiá vytýkajú rodinné väzby na podpredsedu SNS, nikdy som nemal v úmysle spolitizovať túto záležitosť,“ povedal Franc.

Cesta až k podvodu

„Na Ing. Kisku som podal žalobu, nakoľko on je momentálne vlastníkom môjho pozemku, ktorý mi môj otec daroval 26. 8. 1998. Ak chcem vrátiť pozemok späť, musím o to žiadať súčasného majiteľa a nie bývalého konateľa Agrasu, ktorý mi pozemok vydržaním de facto ,ukradol',“ opisuje Franc.

Vydržanie pozemku sa uskutočnilo 42 dní po spísaní nájomnej zmluvy a následne bol pozemok o 49 dní predaný istému obyvateľovi Lučivnej, ktorý mohol byť bielym koňom, a o šesť dní po predaji ho potom kúpil Kiska. Kiska priznal, že vedel o tom, že za pozemkom bol Agras aj obyvateľ Lučivnej. Na to, či mu nebolo podozrivé, že ten mal pozemok vo vlastníctve len šesť dní, Kiska neodpovedal.

„Okolo môjho pozemku sa asi diali a dodnes dejú zvláštne veci,“ pokračuje Franc. Dlhé roky predpokladal, že je všetko v poriadku, lebo v júni 2001 prenajal pozemok PD Mlynica. „K zmluve som dokladal výpis z listu vlastníctva z 29. 5. 2001, na ktorom som bol ešte vlastníkom pôvodného pozemku o výmere 15¤442 m2,“ opisuje Franc. Kiska kúpil pozemok 28. 7. 1999 a zapísali mu ho 17. 2. 2000. Franc o tom roky nevedel a pozemok kontroloval a okrem tabule s jeho menom ho družstvo aj kosilo a platilo mu nájom najprv v naturáliách a potom v sume 21 eur, a to až do decembra 2017.

Šok zažil Franc začiatkom roka 2016. „Pri debate o plánovaní výstavby na časti môjho pozemku začiatkom februára 2016 som prišiel na to, že väčšiu časť pozemku už nevlastním,“ hovorí. „Po overení si skutočnosti som mal záujem sa s Ing. Kiskom mimosúdne vyrovnať a poslal som mu žiadosť o stretnutie aj s doložením dokladov o vlastníctve pozemku. Reagoval na to tvrdením o dobromyseľnej nepretržitej držbe po dobu 16 rokov, odmietnutím ďalšej komunikácie a doporučil mi, aby som sa obrátil na súd,“ dodáva Franc.

Pozemky kúpil ešte Francov starý otec, ktorý ich dal zapísať v roku 1949. Všetko po ňom zdedil Francov otec, ale zanedlho došlo k zoštátneniu a pozemky sa dostali do správy podniku, na čele ktorého bola rovnaká osoba, ktorá neskôr viedla Agras. Francov otec s danou osobou prišiel do styku v roku 1992 pri osvedčovaní vlastníctva a následne spísali nájomnú zmluvu na dobu neurčitú a v roku 1996 dohodu o vydaní nehnuteľnosti.

Franc až po rokoch zistil, že Agras prevzal štátne majetky a pristúpil v roku 1999 k vydržaniu pozemku. „Stalo sa tak napriek tomu, že v tom čase som bol majiteľom pozemku na základe darovacej zmluvy ja,“ hovorí Franc s tým, že list vlastníctva na jeho meno bol sporným spôsobom zapísaný až v máji 1999.

Franc: Môj starý otec sa musí obracať v hrobe

„Konateľ Agrasu podpísal Osvedčenie o vydržaní pozemku 3. 6. 1999 , len 42 dní po spísaní nájomnej zmluvy – musel teda vedieť, kto je majiteľom pozemku. Bol to protiprávny akt podvodu, ktorý je právne neplatný, a teda aj všetky nasledujúce prevody a ostatné úkony sú právne neplatné – preto žiadam súčasného majiteľa pozemku Ing. Kisku, aby dal záležitosti vlastníctva pozemku do právneho stavu!“ zdôraznil Franc.

Ján Franc. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Podľa neho „na celom vydržaní a následných predajoch pozemku je najviac zarážajúce, že bola vybratá čerešnička z koláča – teda stred môjho pozemku na pravej strane cesty smerom na Smokovce o rozlohe 9 079 m2“. „Ostala mi priekopa vedľa cesty a na druhej strane vydržaného pozemku priekopa s porastom stromov smerom k električke spolu o rozlohe 855 m2. Tieto časti pozemku sú úplne nepoužiteľné. Je veľmi smutné, že moja dedovizeň bola takýmto spôsobom znehodnotená. Môj starý otec, ktorý sa vlastne stal obeťou nastupujúceho socializmu, sa musí nad touto protiprávnosťou obracať v hrobe,“ dodal Franc.

Podľa neho sa na katastri aj v tlači polemizovalo o možnom predaji na základe údajnej duplicity a o omyle v zápise pri predaji časti pozemkov. „Časť pozemkov – 5 627 m2 – 13 050 SK – odkúpila od môjho otca pod hrozbou vyvlastnenia Javorina L. Mikuláš ešte v roku 1979, a aj keď sa v zázname z prešetrenia zmien údajov katastra hovorí o duplicite na základe nesprávnej identifikácie parciel, nie je to pravda, lebo Javorine boli odpredané pozemky na druhej – ľavej strane smerom na Smokovce. Máme k tomu aj geometrický plán vyhotovený k plánovanej výstavbe. Na tejto strane mi po odkúpení Javorinou ostali ešte rozdrobené časti pozemku o rozlohe asi 5 500 m2,“ dodal Franc.