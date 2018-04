Vzďaľuje sa Markíza Pente?

Je známe, že tá vlastní okrem iného televíziu Nova v Českej republike a televíziu Markíza na Slovensku. Web E15 cituje nemenovaný zdroj, ktorý mal byť s priebehom dohadovanej investície oboznámený: „V súčasnej dobe je to pre Pentu nereálny deal,“ uviedol zdroj k nákupu CME.

Informáciu o plánovanej transakcii na konci minulého roka priniesla agentúra Reuters. Penta s Číňanmi a americký mediálny kolos Time Warner, ktorý vlastní CME, mali rokovať o sume 500 miliónov eur. Finančná skupina to vtedy nepotvrdila a ani dnes to nechce komentovať. „Jediná relevantná väzba so spoločnosťou CEFC a Pentou bol obchodný vzťah, keď spoločnosť CEFC vyhrala medzinárodný tender na Florentium,“ uviedol pre Pravdu pražský hovorca Penty Ivo Mravinac. „Pokiaľ by mala Penta komentovať každú špekuláciu, stala by sa často súčasťou príbehov, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. To je dôvod, prečo sa vyjadrujeme iba k uzavretým transakciám,“ doplnil Mravinac.

„Plánované investície CEFC budú minimálne na niekoľko mesiacov pozastavené, kým sa situácia okolo spoločnosti nevyjasní,“ zhodnotil pre Pravdu analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Dodal, že pre CME by však nemal byť problém nájsť iného investora, keďže „ide o perspektívnu spoločnosť“. „Samozrejme, takéto rokovania o firemných akvizíciách trvajú niekoľko mesiacov až rokov,“ spresnil analytik.

Padlo spojenie so skupinou J&T

Správy o problémoch čínskeho investora prenikali na verejnosť už dlhší čas. Pred vyše mesiacom sa objavili dohady o zatknutí a vyšetrovaní predsedu predstavenstva CEFC Jie Ťien-minga pre podozrenia z hospodárskej kriminality, ktoré sa napokon potvrdili. V dôsledku toho padlo spojenie so skupinou J&T Finance Group, kde mala CEFC zvýšiť svoj podiel. Agentúra Reuters upozornila na skutočnosť, že si CEFC musela požičiavať peniaze za vysoký úrok, čo by mohlo signalizovať jej problémy s hotovosťou.

Spoločnosť sa pokúša riešiť svoje finančné problémy. Čínska rozvojová banka (CDB) rokovala tento týždeň s veriteľmi a držiteľmi dlhopisov o narastajúcom dlhu CEFC China Energy. Podľa Reuters banka chcela docieliť, aby veritelia nepodávali žaloby a nesťahovali svoje úvery, čo by firme umožnilo normálne fungovať. „Splatnosť dlhopisov CEFC sa končí 21. mája a všetci čakáme, čo sa stane,“ uviedol jeden zo zdrojov agentúry. CDB ako doteraz hlavný finančný zdroj CEFC má mať významnú úlohu pri financovaní nákupu podielu 14,6 percenta v ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť za 9,1 miliardy dolárov.

Penta už vlastní News and Media Holding

Web E15 špekuluje aj o ďalšej prekážke plánovaného obchodu, a tým je odmietavý postoj čínskeho štátu k investíciám do zábavy. Podľa agentúry Bloomberg skupinu CEFC v podstate kontroluje vládna agentúra Šanghaj Kuo-šeng a takmer polovičný podiel v nej má získať aj štátna Citic Group, teda vplyv štátu v nej bude zjavný.

Ak by sa transakcia predsa len uskutočnila, Penta by do svojho portfólia získala ďalšie médium. Na Slovensku už vlastní vydavateľský dom News and Media Holding (NMH), ku ktorému patria denník Plus Jeden Deň aj týždenník TREND, menšinový podiel má vo vydavateľstve Petitpress, to vydáva denník Sme. NMH prebral aj niekoľko printových titulov vydavateľstva Ringier Axel Springer, s výnimkou denníka Nový Čas.

Na Slovensku legislatíva zakazuje prepojenie printových titulov s televíziami a rádiami, k čomu by po kúpe Markízy Pentou de facto došlo.