Danko: Avizovaný sociálny balíček je úspora z hospodárenia

"Na druhej strane je potrebné, a to mi chýba, aby štát ukázal, že sa vie postarať o tých, ktorí pomoc potrebujú a že na Slovensku sa oplatí žiť."

Avizovaný sociálny balíček je úspora z hospodárenia. Nebude rozdávaný bez opatrení, ale ľudia musia cítiť, že štát dobre hospodári. Uviedol to v diskusnej relácii „V politike“ televízie TA3 predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko.

„Na druhej strane je potrebné, a to mi chýba, aby štát ukázal, že sa vie postarať o tých, ktorí pomoc potrebujú a že na Slovensku sa oplatí žiť,“ podčiarkol šéf slovenského parlamentu. Suma 600 miliónov eur z avizovaného sociálneho balíčka teda podľa neho nie je „rozdávaním peňazí“.

Prioritou SNS v pripravovanom sociálnom balíčku je 10-% DPH na ubytovanie alebo na služby v cestovnom ruchu. Ďalším opatrením bude cestovný šek, aby zamestnanec mohol ísť na dovolenku na Slovensku. „Hovoríme aj tom, aby pre dôchodcov boli poukážky do kúpeľov, pretože je to lepšia cesta ako malé zvyšovanie dôchodkov,“ povedal.

„Hovorili sme aj o mladých rodinách. Hovoríme o tom, že treba vylepšiť 13. a 14. plat. Diskutujeme o veciach, ktoré sú dôležité v pôdohospodárstve – väčšia dotácia pre pôdohospodárov,“ poznamenal predseda SNS. Štát podľa neho potrebuje aj novú investíciu do digitalizácie.

„Keď sa pozriem na školstvo, nesmieme zanedbať navýšenie miezd. Nesmieme zabudnúť na mzdy vojakov. To sú rezortné veci, ktoré patria pod SNS. Samozrejme, treba aj pre iné oblasti, nechcem zabudnúť ani na zdravotné sestričky a na ďalších,“ doplnil.

„Povedal som našej ministerke (školstva Martine Lubyovej), prečo by sme 40.000 prváčikom, ktorí idú do školy, nemohli dať v priemere po 100 eur na peračníky a na základné pomôcky. Ľudia musia vidieť, že štát sa o nich stará, pretože to sú systémové veci, v iných štátoch normálne,“ zdôraznil.

Slovensko podľa Danka zanedbalo investície v štáte. „Ak sme za 30 rokov nepostavili kilometer železníc, ak sme za rovnaké obdobie nekupovali autobusy a vagóny a nemáme letecké spojenie, tak my sme žili po roku 1989 z podstaty. Nemáme dlhodobé investície v štáte, horko-ťažko staviame diaľnice. Štát prestal byť dobrým hospodárom. Liberalizmus, ktorý opoziční politici šíria, ničí podstatu štátu. Štát musí pre ľudí plniť základné, elementárne funkcie,“ dodal predseda NR SR.

Upozornil zároveň, že problémom v koalícii po vymenovaní novej vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) je to, že premiér nie je predsedom koaličnej strany. „Posledný týždeň sa pýtam, kto je (našim) partnerom pri (rozhodovaní o) strategických záležitostiach?“ podčiarkol šéf SNS. Skutočnosť, že predseda strany Smer-SD a premiér nie je jedna osoba, podľa Danka napríklad spôsobuje, že vzniká iný mechanizmus prípravy a tvorby zákonov či vytvárania zahranično-politických stanovísk.