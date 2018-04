Mechanizovaná brigáda je pripravená plniť úlohy, je však potrebné vymeniť zastaralú výzbroj

Slovenská republika respektíve Ministerstvo obrany deklarovalo spojencom, že bude v prípade potreby k dispozícii mechanizovaná brigáda. Podľa stanoviska rezortu obrany, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa Danka Capáková je 2. mechanizovaná brigáda od prvého januára tohto roka pripravená v prípade potreby plniť úlohy Severoatlantickej aliancie (NATO). Ako sa však uvádza v stanovisku ministerstva v súčasnosti táto vojenská jednotka disponuje prevažne zastaralou technikou, ktorá by mala byť postupne nahradená modernými zbraňovými systémami, či novou kolesovou technikou, ktorá bude plne kompatibilná s výzbrojou spojencov. Ministerstvo bude na požiadavky prezbrojenia reagovať aj postupným napĺňaním Dlhodobého plánu rozvoja Ozbrojených síl SR, s výhľadom do roku 2030. Celkovo by malo byť v rámci ozbrojených síl za 12 rokov investovaných takmer 30 miliárd eur, z čoho by časť mala ísť na jednotlivé modernizačné projekty. Vojakom by mali pribudnúť nové obrnené transportéry typu 8×8 a 4×4, viacúčelové vrtuľníky, nadzvukové stíhačky, húfnice či moderné radarové systémy.

„V súčasnej dobe je mechanizovaná brigáda v prevažnej miere vyzbrojená zastaranou bojovou technikou a materiálom, ktorá z hľadiska konštrukčného, technologického riešenia a zbraňových systémov nevyhovuje súčasným požiadavkám interoperability v rámci NATO a Európskej únie (EÚ). Priemerný vek tejto techniky je na úrovni približne 25 až 30 rokov a v roku 2020 bude 99 percent hlavnej techniky po dobe životnosti. Na elimináciu nedostatkových spôsobilostí bol vypracovaný už spomínaný dlhodobý plán, ktorý vo svojej podstate predstavuje plán obranných investícií do roku 2030. Stanovuje priority rozvoja v oblasti personálu, výzbroje, infraštruktúry a výcviku s harmonogramom realizácie a uvedením ich prepojenia na jednotlivé spôsobilosti,“ uviedla pre agentúru SITA Capáková.

V prípade, že by Slovensko nezriadilo, respektíve neuviedlo do plnej funkčnosti mechanizovanú brigádu, nehrozili by žiadne sankcie ani postihy. Zhoršilo by sa však podľa ministerstva dobré meno Slovenskej republiky v očiach zahraničných spojencov. „Slovenskej republike v prípade nesplnenia termínu stanovených cieľov spôsobilostí nehrozia žiadne priame sankcie (finančné, alebo obmedzovanie plnohodnotného členstva), ale ide skôr o dôveryhodnosť, alebo kredibilitu, ako spoľahlivého člena krajiny NATO pri plnení medzinárodných záväzkov v oblasti zabezpečovania obrany,“ uzavrela Capáková.