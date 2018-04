Medzinárodný tím v prípade vraždy Kuciaka dostal zelenú

Okrem expertov z Talianska pomôžu slovenským vyšetrovateľom aj odborníci z Europolu a Eurojustu. Bývalý šéf vyšetrovateľov Jaroslav Ivor zdôrazňuje, že ide o správny krok.

Generálna prokuratúra ešte začiatkom marca oznámila, že vznik medzinárodného tímu vyšetrovateľov sa finalizuje. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár však už vtedy upozornil, že ide o náročný proces, ktorý trvá neraz celé týždne. Vybudovanie takéhoto útvaru sľuboval po vražde policajný prezident Tibor Gašpar, požadovali ho aj predstavitelia koaličného Mostu-Híd či opozičných strán. Návrh dohody o vzniku medzinárodného tímu medzi justičnými orgánmi Slovenska a Talianska napokon Čižnár poslal 16. marca talianskym orgánom. Minulý týždeň podpísal Čižnár v holandskom Haagu, na pôde Eurojustu dohodu o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu. „Dohoda bude slúžiť ako základná báza pre výmenu a získavanie poznatkov a informácií vedúcich k objasneniu skutku a zisteniu jeho páchateľa či páchateľov,“ priblížil Čižnár. Ako presne bude táto spolupráca vyzerať, prokuratúra bližšie nekonkretizovala.

Podľa prezidenta Eurojustu, Slováka Ladislava Hamrana, Eurojust aktívne participoval na vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu. "Eurojust je i naďalej pripravený intenzívne pomáhať prokurátorom oboch krajín pri objasnení tohto závažného trestného činu,” skonštatoval Hamran. Dodal, že Eurojust poskytne operačnú a praktickú pomoc a umožní prokurátorom rozšíriť a prehĺbiť ich snahy prostredníctvom právnych expertíz a najmodernejších zariadení, ktoré sú k dispozícii. Spolu s Europolom má Eurojust tiež poskytovať vyšetrovaniu finančnú a logistickú podporu.

Bývalý šéf vyšetrovateľov, vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor hovorí, že takéto inštitúcie poskytujú najmä logistickú či metodickú pomoc. „Priznám sa, že som prvýkrát postrehol, že by tam mala byť aj finančná pomoc. Hodnotím to tak, že to môže len prospieť vyšetrovaniu prípadu. Zároveň to svedčí o tom, aký veľký význam kladú európske inštitúcie na jeho vyšetrenie a že im záleží na tom, aby sa to spoločnými silami objasnilo,“ nazdáva sa Ivor.

Podľa Trestného poriadku sa môže spoločný vyšetrovací tím zriadiť vtedy, ak vyšetrovanie trestného činu vyžaduje vykonať zložité úkony aj v inom štáte alebo vyšetrovanie uskutočňuje niekoľko štátov a okolnosti prípadu vyžadujú ich spoločný postup. Vedúcim tímu bude slovenský zástupca orgánu činného v trestnom konaní. Dohodu o vytvorení takejto skupiny uzatvára Generálna prokuratúra po predchádzajúcom prerokovaní s ministerstvom spravodlivosti. Stalo sa tak ešte vtedy, keď rezortu šéfovala Lucia Žitňanská (Most-Híd).

Ivor pripomína, že ide o relatívne nové ustanovenie v Trestnom poriadku, ktoré dokáže zefektívniť a urýchliť vyšetrovanie prípadov majúcich cezhraničné aspekty. „Kým toto ustanovenie v Trestnom poriadku nebolo, jednotlivé úkony v zahraničí sa museli robiť – alebo stále musia, ak nie je vytvorený spoločný tím – formálnym dožiadaním cez konkrétne orgány, ktoré na to majú kompetencie. A takéto dožiadanie je pomerne zdĺhavé, komplikované. V prípade spoločného vyšetrovacieho tímu policajt, ktorý je z toho-ktorého štátu (v tomto prípade z Talianska, pozn. red.), môže vykonať na jeho území úkon. A tento úkon je platný a účinný aj pre prácu tímu na Slovensku. To je tá obrovská výhoda,“ spresnil Ivor.

„V prípade tak mimoriadne závažného trestného činu, a najmä v prípade situácie, že sa ho nedarí objasniť a vzniesť obvinenie proti konkrétnej osobe, je potrebné využiť všetky možnosti, ktoré dáva platný právny poriadok, ale, samozrejme, aj využiť všetky možnosti, ktoré dáva kriminalistika, metodika a taktika objasňovania,“ zdôrazňuje exšéf vyšetrovateľov. Slovenské zložky spolupracovali s kolegami zo zahraničia aj doteraz, zapojili sa napríklad vyšetrovatelia z FBI či Scotland Yardu. Nešlo však o spoločný vyšetrovací tím. „Spolupráca znamená podávanie informácií, prípadne sa zahraniční experti podieľajú na kontrole postupu. V spoločnom tíme ide zas o vymedzenie konkrétnych úloh a kompetencií pre zahraničných expertov,“ vysvetlila ešte v marci v rozhovore pre Pravdu expertka na trestné právo Lucia Kurilovská.

Dozorujúci prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry informoval o priebehu vyšetrovania naposledy 26. marca. Odvtedy je o prípadnom posune ticho. Deň nato však desiatky policajtov prehľadávali les vo Veľkej Mači, neďaleko domu, kde k vražde došlo. Údajne mali hľadať vražednú zbraň, Generálna prokuratúra to však nepotvrdila. Policajný prezident Gašpar minulý týždeň naznačil, že polícia sa čoskoro obráti na verejnosť s požiadavkou o pomoc. Špeciálna prokuratúra tieto slová nekomentovala.

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica, archeologička Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Neznámy páchateľ zastrelil Jána dvoma ranami do srdca a Martinu jednou ranou do hlavy. Úrad špeciálnej prokuratúry zatiaľ neoznámil, či má polícia vytypovaného podozrivého. Podľa posledných zverejnených oficiálnych informácií vyšetrovatelia stále pracujú s viacerými verziami zločinu. Jednou z nich má byť aj tá, že Kuciaka zabila talianska mafia, o ktorej pôsobení na Slovensku písal článok. Všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že išlo o vraždu na objednávku. Prípadom sa zaoberá najväčší vyšetrovací tím v histórii Slovenska.