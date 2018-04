Nič to nevyriešilo, povedal Gašpar o svojom odchode

"Dnes to hodnotím ako krok, ktorý nič nevyriešil," povedal policajný prezident Tibor Gašpar o svojom odchode z tohto postu. Odmieta, že by politici zasahovali do práce polície.

V diskusnej relácii sa dotkol aj ďalších výčitiek na prácu svoju i celého Policajného zboru.

V diskusnej relácii televízie TA3 odstupujúci policajný prezident vysvetlil, že ešte minulý pondelok odmietal dobrovoľne opustiť svoj post. Keď však ohlásil demisiu vtedajší minister vnútra Tomáš Drucker, v utorok za ním prišiel premiér Peter Pellegrini a spýtal sa ho, či je ochotný odstúpiť. Odpovedal „áno“ a na druhý deň odstúpil z funkcie. Dodal však, že jeho odstúpenie nič nevyriešilo. Ľudia, ktorí volali po jeho odchode, ho zakrátko označili len za figúrku a len jeho odstúpenie im nestačí.

Gašpar odmietol, že by politici zasahovali do práce polície. Na výčitku, že je nominant ministra vnútra za Smer, uviedol, že každý policajný prezident pred ním bol nominantom nejakého ministra. „To znamená, každý jeden sme boli výsledkom rozhodnutia nejakého politika,“ dodal. Minister podľa neho zasahuje do práce polície tým, že kupuje autá, techniku, zabezpečuje uniformy a iné technológie potrebné na výkon služby. Odmieta však zasahovanie ministrov do trestného konania.

Pripomenul, že funkcionárom sa stal v čase, keď na čele rezortu vnútra stál minister za KDH. Preto sa vždy cítil ako profesionál a nie ako politický nominant. „Za svoju profesionálnu kariéru som to nezažil, a to som pracoval aj pod ministrom za KDH, za SDKÚ, a teraz aj pod ministrom za stranu Smer,“ dodal Gašúar.

Na margo kritiky, že zostane na svojom poste do konca mája, povedal, že to hovoria ľudia, ktorí nerozumejú práci polície. Vysvetlil, že v súčasnosti nie je vymenovaný prvý viceprezident, ďalší má zdravotné problémy. Podľa Gašparových slov stupňovanie nedôvery voči jeho osobe a voči Policajnému zboru nastalo až po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Gašpar tiež uviedol, že bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Róbert Krajmer už nie je vo svojej funkcii. Odmietol, že by Krajmer na mieste vraždy zametal nejaké stopy alebo niečo maril. „Pohybovali sa tam desiatky ľudí a policajtov a obhliadku vykonával iný vyšetrovateľ,“ do­dal.

Ďalšia výčitka na adresu policajtov sa týkala úteku bosa mafie Róberta Okoličányho, ktorý bol odsúdený na doživotie iba pred viac než týždňom. Tesne po vynesení rozsudku mal zo Slovenska ujsť. Podľa Gašpara v tomto prípade polícia urobila nadprácu. „Polícia môže konať až vtedy, keď bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu. Keďže ten príkaz nebol, tak sme si ho z vlastnej iniciatívy na súd išli pýtať. My sme boli tí prví, ktorí kontaktovali súd a chceli od neho vystaviť tie príkazy, pretože my nemôžeme inak konať,“ povedal. Až na základe týchto príkazov niektoré osoby zatkli, s výnimkou na Okoličányho, ktorý „niekde behá“. „Nevieme kde. Čakáme na to, že budú vydané zatykače, aby sme mohli konať a pátrať po ňom aj v zahraničí,“ povedal.

Polícia podľa Gašpara zhruba vedela o pohybe Okoličányho, preto sama žiadala od sudcu príkaz. „My sme ho neprestali monitorovať, on dostal skôr informáciu o tom, ako to na súde dopadlo, boli tam jeho obhajcovia a podľa toho sa zariadil,“ poznamenal s tým, že aj keby polícia stála meter od neho a nemala príkaz súdu, a bolo by to priamo na hranici, nemohli by ho zadržať. Či mohol ešte súd v tomto prípade konať ináč, Gašpar nevie posúdiť. „Je to na otvorenie témy, či treba meniť trestný poriadok, ja si myslím, že treba,“ doplnil. Zásadná otázka podľa neho v tejto veci je, prečo sa prípad vyšetroval 11 rokov.