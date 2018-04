Prešovský župan prepúšťa, čo na to povie súd?

Tvrdia, že museli odísť, lebo sa stali pre nové vedenie župy nepohodlnými. Preto uvažujú, že sa obrátia na súd. Vlna prepúšťania však pokračuje ďalej. Včera prišli o miesta viacerí riaditelia zariadení sociálnych služieb.

K personálnemu zemetraseniu v prešovskej župe došlo po posledných voľbách, keď 16 rokov slúžiaceho župana Petra Chudíka (Smer) vo funkcii vystriedal bývalý primátor mesta Levoča Milan Majerský (KDH). Ten po nástupe avizoval, že na úrad prinesie nové metódy práce, prístupy v riadení, energiu a motiváciu pre zamestnancov. Viacerí z nich však museli vzápätí podpisovať dohody o ukončení pracovného pomeru. Hovorí sa, že dosiaľ by ich už mohlo byť aj päťdesiat.

Zarážajúci podľa už bývalých zamestnancov župy nie je fakt, že k výmenám došlo. Na vedúcich postoch sa nejaké odchody očakávali. Prekvapili však neodôvodnené rozviazania pracovného pomeru dohodou a spôsob, akým sa to dialo. Doobeda telefonát a pozvánka na debatu na riaditeľstvo úradu. Tam ľuďom oznámili, že chcú s nimi rozviazať pracovný pomer. Mnohí tvrdia, že ani nevedeli a dodnes nevedia prečo.

Miesta pre blízkych ľudí?

„Z miesta asistentky bývalého predsedu ma chceli presunúť na iné miesto s nižším platom. Keďže som živiteľka rodiny, rozhodla som sa radšej podpísať dohodu. Takto som dostala nejaké odstupné a obávala som sa, že ak na úrade zostanem, môžu na mňa vyvinúť tlak a z úradu ma dostať bez peňazí. Atmosféra na úrade už bola dusná a traumatizujúca, rozhodla som sa radšej odísť,“ opisuje 51-ročná Danica Andrášiková.

Prepúšťanie ju neprekvapilo, čistky podľa vlastných slov čakala. Dôvodom je podľa nej snaha vytvoriť pracovné miesta pre nových zamestnancov blízkych novému vedeniu. Andrášiková dodala, že ak sa dohodne s kolegami, ktorí boli pre nové vedenie politicky neakceptovateľní, napadne spôsob prepustenia z práce právnou cestou.

Dohoda o skončení

Pre Pravdu to potvrdil aj bývalý vedúci kancelárie predsedu kraja Ladislav Magyar a bývalý šéf organizačného odboru Štefan Matejčík. „Pracoval som tam šestnásť rokov, po voľbách ako radový referent na odbore kultúry, kde som mal jednu z najvyšších odborností. Zavolali mi, že mám ísť na riaditeľstvo. Oznámili mi, že chcú so mnou rozviazať pracovný pomer,“ podotýka 49-ročný Magyar, ktorý skončil na úrade práce. Magyara prekvapilo, že ľuďom nezdôvodnili, prečo sú zrazu nepohodlní.

Právnik Ján Krnáč vysvetľuje, že podpis dohody o rozviazaní pracovného pomeru je dvojstranný úkon, v ktorom aj zamestnanec vyjadril vôľu ukončiť pracovno-právny pomer na základe dohody. Ak má zamestnanec s odstupom času pocit alebo presvedčenie, že dohodu podpísal pod nátlakom, mohol by sa obrátiť na súd a žiadať o určenie jej neplatnosti, pretože ju nepodpísal slobodne alebo bol na neho vyvíjaný určitý nátlak. To by však potom musel aj preukázať," uviedol Krnáč. Prešovská župa odmieta obvinenia o nátlaku. „Išlo o dohodu o skončení pracovného pomeru, s ktorou sa druhá strana stotožnila. Bolo to tak vo všetkých prípadoch, navyše s vyplatením odstupného formou odmeny podľa Zákonníka práce,“ uvádza v stanovisku. V zmenách vidí úrad priestor na zlepšenie a zefektívnenie práce. Na úrad vraj chcú priniesť nové metódy a tie si neraz vyžadujú aj zmeny v personálnom obsadení.

Atmosféra strachu

Viacerí už bývalí zamestnanci tvrdia, že na úrade sa vytvorila nepohoda a strach. „Ten spôsob prepúšťania má nielen odborný, ale aj ľudský rozmer. Ľudia inú možnosť, ako podpísať dohodu, nemali,“ poznamenáva bývalý šéf organizačného odboru 56-ročný Štefan Matejčík, ktorý na úrade pracoval od roku 2006 a skončil tiež na úrade práce.

Úrad PSK zdôrazňuje, že dohody o rozviazaní pracovného pomeru sa týkali najmä ľudí v dôchodkovom veku. „Keď som prišiel na úrad, bolo tam zamestnaných 24 dôchodcov. Po vzájomnom rozhovore sme s nimi uzavreli dohody. Niektorí chceli skončiť hneď, niektorí skončia ku koncu júna a dvaja ku koncu kalendárneho roka,“ konštatoval župan Milan Majerský.

Aj upratovačka

Na zozname prepustených sa ocitla aj 65-ročná upratovačka Daniela Čabudová. „Pracovala som tam pol druha roka. Po návrate z dovolenky ma na úrade už čakal papier o rozviazaní pracovnej zmluvy dohodou. Povedali mi, že môžem robiť jeden mesiac, lebo im chýbajú upratovačky,“ dodala Čabudová.

Prepúšťanie sa však netýka len zamestnancov úradu župy. Včera krajské zastupiteľstvo odvolalo dvoch riaditeľov zariadení sociálnych služieb. Keď poslancom chýbali konkrétne dôvody, Majerský im odcitoval legislatívu, podľa ktorej má právo podať návrh na odvolanie. Župan dodal, že dôvody vraj ukáže poslancom iba medzi štyrmi očami. Ďalší traja riaditelia s odchodom dohodou súhlasili.