Prokuratúra predbežne vyšetruje Antonina Vadalu

Po rozhodnutí košického krajského súdu o vzatí obvineného talianskeho občana Antonina Vadalu do vydávacej väzby prebieha predbežné vyšetrovanie prokurátora. Uviedol to v pondelok v odpovedi na otázku agentúry SITA hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. Doložil, že v rámci vyšetrovania sa budú vykonávať úkony rozhodujúce o tom, či bude osoba vydaná do Talianska.

Košický krajský súd rozhodol uznesením o vzatí Antonina Vadalu do vydávacej väzby v piatok 20. apríla na návrh košickej prokuratúry, ktorá súdu doručila originál európskeho zatýkacieho rozkazu a ďalšie potrebné listiny.

Antonino Vadala nepodal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť. Na základe európskeho zatýkacieho rozkazu polícia zadržala 42-ročného Antonina Vadalu 13. marca.

„Prokurátor vykoná výsluch, v rámci ktorého bude zisťovať aj to, či obvinený s vydaním súhlasí. Ak by to tak bolo, bude o vydaní rozhodovať prokurátor. Ak obvinený s vydaním súhlasiť nebude, budeme súdu predkladať návrh na vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi. O tom, či je vydanie prípustné, by rozhodoval krajský súd,“ povedal Filičko.

Antonino Vadala je v Taliansku stíhaný za trestné činy nezákonného obchodovania s narkotikami a psychotropnými látkami a za účasť na trestnom zoskupení za účelom nezákonného obchodovania s drogami. Podľa obvinenia sa Antonino Vadala spolčil s inými osobami za účelom nepretržitého páchania trestnej činnosti spočívajúcej v dovoze veľkého množstva kokaínu z Južnej Ameriky.

Európsky zatýkací rozkaz bol rozšírený o ďalší skutok spočívajúci v páchaní trestného činu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Účelom vydávacej väzby je zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby a zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu konania o európskom zatýkacom rozkaze.