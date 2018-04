Užšie vedenie Smeru vybralo kandidáta na ministra vnútra, spomína sa Saková

Užšie vedenie Smeru vybralo kandidáta na ministra vnútra. V utorok ho predloží predsedníctvu strany, ktoré musí nomináciu schváliť. Tiež ho oznámi prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi aj koaličným partnerom. Aj o nominácii bude rokovať Koaličná rada, ktorá sa zíde v utorok v Národnej rade SR o 15.30 h. Oznámil to predseda Smeru Robert Fico. Nepovedal, či je to meno, ktoré sa objavilo v médiách. Je to však osoba, ktorá rezort zvládne viesť. Najviac sa spomína štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková.