Slovenskí stredoškoláci vyhrali medzinárodnú debatnú súťaž

Slovenskí stredoškoláci z LEAF Academy zvíťazili vo finále 17. ročníka prestížnej debatnej súťaže International Public Policy Forum (IPPF), ktoré sa konalo 21. apríla v New Yorku.

Slovenskí stredoškoláci z LEAF Academy zvíťazili vo finále 17. ročníka prestížnej debatnej súťaže International Public Policy Forum (IPPF), ktoré sa konalo 21. apríla v New Yorku. Autor: LEAF Academy

Slovenskí stredoškoláci z LEAF Academy zvíťazili vo finále 17. ročníka debatnej súťaže International Public Policy Forum (IPPF) v New Yorku. Okrem ceny získali aj 10 000 dolárov od Brewerovej nadácie, ktorá je spoločne s Newyorskou univerzitou organizátorom súťaže.

Šesťčlenný tím študentov medzinárodnej strednej školy LEAF Academy v Bratislave, v zložení Jasna Cifrová, Lucia Jaďuďová, Sára Lovecká, Timofej Kožuchov, Samuel Nvota a Matej Čerman v spolupráci s ich koučom Braňom Fečkom, sa postupne prepracovali do skupiny ôsmich najlepších tímov. Zo 158 prihlásených boli jedinými zástupcami Európy vo finále. Ich tvrdá práca a odhodlanie im priniesla svetové víťazstvo.

„Som veľmi hrdý na to, čo tento tím dokázal. Som obzvlášť ohromený odhodlaním a tvrdou prácou, ktorú priniesli všetci členovia v priebehu súťaže. Je pre mňa česť mentorovať takých šikovných a nadšených študentov a vidieť ako sa vypracovali za posledných 6 mesiacov spoločnej práce,“ hovorí Braňo Fečko, kouč LEAF Academy tímu.

Tvrdá konkurencia

Študenti najprv úspešne prešli piatimi kolami písomných esejí na tému „Medzinárodné dohody o zmene klímy týkajúce sa emisií skleníkových plynov by mali prijať záväzné donucovacie mechanizmy“. V prvom kole komisia vybrala prvých 64 spomedzi 158 prihlásených tímov z 30 amerických a 14 svetových krajín na základe celkovej kvality esejí. Následne si tímy v dvojiciach posielali svoje eseje počas 6 týždňov. Spomedzi nich komisia vybrala víťazov, ktorí museli prejsť ďalšími dvomi kolami.

Stredoškoláci uspeli v tvrdej konkurencii. Autor: LEAF Academy

Všetkých päť debatných kôl prebiehalo písomne. Do finále postúpilo 8 skupín, ktoré sa osobne stretli v New Yorku – okrem tímu zo Slovenska to bolo päť tímov z USA a tímy z Číny a Taiwanu.

Klíma a politika

Počas celej súťaže sa študenti museli zoznámiť nielen s problematikou klimatických zmien a emisií, ale taktiež sa museli zamýšľať nad motiváciami politických lídrov vo svete. Rozhodcovia sa zameriavali na hĺbku analýzy, čiže žiaden súťažiaci nemohol postúpiť ďalej, ak jeho argumenty neboli podložené dôkazmi a nestačilo sa spoliehať len na štylistiku. Začiatok pre tím študentov z LEAF Academy nebol ľahký, museli si naštudovať nielen novú tému, ale taktiež sa zohrať a naučiť sa tímovo uvažovať a spolupracovať.

Prestížna súťaž

Porota bola zložená z debatných expertov a osobností z obchodného, politického a environmentálneho prostredia. Jej členom bol napríklad zakladateľ IPPF William A. Brewer III, Reid Detchon, podpredseda pre stratégiu energetiky a klímy v rámci Nadácie OSN a bývalý prezident Univerzity v New Yorku, John Sexton a ďalší.

IPPF je prvou súťažou, ktorá poskytuje stredoškolákom po celom svete možnosť verbálne a písomne diskutovať na témy verejnej politiky. Bola založená v roku 2001 Brewerovou nadáciou, ktorá súťaž financuje.