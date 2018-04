Ministerstvo musí dôkladne preveriť súčiastky vrtuľníkov Mi-17, tvrdí Gajdoš

Až potom bude podľa Gajdoša zrejmé, či niekto pochybil, alebo či boli namontované na stroje neoriginálne náhradné diely. Z dôvodu bezpečnosti, kým nebudú kontroly právoplatne ukončené, sa rozhodli preto predstavitelia rezortu dočasne pozastaviť prevádzku vrtuľníkov. Koľko ich v súčasnosti plní svoje úlohy, nie je známe.

„Zistili sa určité administratívno-technické nedostatky, ktoré ma viedli k tomu, aby som nariadil vykonať celkovú kontrolu všetkých dielov, či už v skladových zásobách v jednotlivých leteckých základniach, to znamená nielen vrtuľníkov Mi-17, ale aj ostatných lietadiel, ktoré máme a ktoré opravuje LOT Trenčín (Letecké opravovne Trenčín a.s. poznámka red.), no a na základe tohto bude na konci mesiaca apríl vykonaná finálna kontrola v zásobách na leteckých základniach a do konca júna tohto roka vo všetkých skladových zásobách Ozbrojených síl SR v Nemšovej a Poprade,“ uviedol po rokovaní výboru Gajdoš.

Po kontrole prijmú opatrenia

Minister po skončení kontrol avizoval, že rezort prijme patričné opatrenia. „Na základe týchto zistení prijmem opatrenia pre zlepšenie evidencie a starostlivosti o zásoby a zároveň samozrejme vyvodím dôsledky a v prípade, že bude potrebné vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní, tak prijmem aj tieto opatrenia,“ priblížil minister Gajdoš. Podľa jeho slov nie je v súčasnosti zrejmé, či vrtuľníky lietali s takzvanými neoriginálnymi náhradnými dielmi. Celkovo išlo o problémy s tromi strojmi Mi-17, pričom niektoré dielce vykazovali po návrate od výrobcov z Ukrajiny a Ruskej federácie známky nezrovnalostí. Podľa Gajdoša môže ísť o chybu v takzvanej evidenčnej karte jednotlivých súčiastok. „Potvrdilo sa to, že to môže byť administratívna chyba a preto boli tieto náhradné dielce vrátené a akonáhle bude uvedená záležitosť došetrená, tak budú prijaté opatrenia,“ povedal na tému náhradných dielov Gajdoš.

Ministerstvo obrany ešte 22. februára informovalo, že Ozbrojené sily SR pozastavili leteckú prevádzku vrtuľníkov Mi-17 z bezpečnostných dôvodov. Následne, 24. februára rezort informoval, že vrtuľník vyčlenený pre potreby Leteckej pátracej a záchrannej služby Mi-17 je už po zálete opäť plne spôsobilý a pripravený plniť úlohy pre potreby domáceho krízového manažmentu.

K dočasnému zastaveniu letov vrtuľníkov Mi-17 „viedlo preverovanie systému tvorby skladových zásob agregátov leteckej techniky v predchádzajúcom období. Išlo o preventívne opatrenie, ktorého cieľom bolo vylúčiť aj najmenšie podozrenie, že by mohla byť ich používaním ohrozená bezpečnosť pilotov, posádky a pasažierov,“ uviedlo MO SR s tým, že bližšie informácie poskytnú až po ukončení všetkých kontrol, ktoré siahajú až do obdobia obstarávania agregátov od roku 2006.