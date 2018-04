Bratislavu dusia zápchy, obísť sa nijako nedajú

Čiastočná odstávka Bajkalskej ulice, na ktorej sa v utorok začala ďalšia etapa obnovy, spôsobuje zdržania v celom meste. Vodiči nevedia, kadiaľ majú zápchy obísť, a hlavné mesto odmieta zverejniť harmonogram rekonštrukčných prác ostatných úsekov. Obyvatelia a vodiči sa tak nevedia pripraviť na dopravné zdržania.

"Harmonogram sme nezverejnili. Termíny jednotlivých opráv sa môžu posunúť napríklad z dôvodu nepriaznivého počasia,“ povedala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Podľa jej slov mesto informuje o blížiacich sa prácach cez tlačové správy.

V poslednej tlačovej správe, ktorá bola vydaná v pondelok, magistrát uvádza dve nadchádzajúce rekonštrukcie. "V najbližšom čase sa budú opravovať komunikácie: Púchovská, v úseku od Kauflandu po Detviansku v smere do mesta; Lamačská, v úseku od Tesco Lamač po vojenskú nemocnicu,“ informuje Bratislava. Konkrétny termín prác známy nie je.

Kritická situácia bude ešte najmenej mesiac

Aktuálne prebiehajúca rekonštrukcia štvorprúdovej Bajkalskej ulice s dĺžkou približne dva kilometre má podľa plánov trvať jeden a pol mesiaca. Cestári vymieňajú asfalt od 6. apríla a práce majú trvať až do 21. mája, do štvrtej hodiny rannej. V každom smere je prejazdný minimálne jeden jazdný pruh. Práce postupujú od križovatky s Trnavskou cestou po kratších úsekoch smerom k Prístavnému mos­tu.

Včera cestári vymieňali asfaltový koberec na nadjazde nad Ružinovskou ulicou. Povrch sa vymieňa aj na zjazdoch a nájazdoch týchto dvoch ulíc. Nový asfalt nedostane najkritickejší úsek medzi Trnavskou a Vajnorskou cestou z dôvodu pokračujúcej výstavby futbalového štadióna. Napriek tomu ležérnym tempom postupujúca rekonštrukcia v ranných a poobedňajších špičkách zdržiava autá smerujúce zo západu do východnej časti mesta po Šancovej ulici prechádzajúce cez významné križovatky na Trnavskom a Račianskom mýte. Kritická situácia sa vytvára na križovatke Bajkalskej ulice s Trnavskou cestou, kde automobily ostávajú stáť v križovatke, čo zabraňuje voľnému prejazdu áut z iných smerov.

V opačnom smere sa ráno upcháva juhovýchodná časť Bajkalskej ulice autami prichádzajúcimi do mesta v smere od Dunajskej Lužnej a z Prístavného mosta. V poobedňajších hodinách je situácia kritická v opačnom smere. Vodiči sa snažia Bajkalskú ulicu obísť. Spomalená doprava je takmer celodenne na uliciach Miletičova, Záhradnícka alebo Tomášikova.

Pre chýbajúci vonkajší obchvat je Bajkalská ulica v prípade nehody na vnútornej diaľnici D1 obchádzkovou trasou aj pre tranzitnú dopravu. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 po nej denne prejde takmer 49-tisíc automobilov.

Spolu s Bajkalskou ulicou prebiehajú práce aj na Dolnozemskej ceste na konci bratislavskej mestskej časti Petržalka. K výmene asfaltu dochádza v úseku od kruhového objazdu po odbočku na Kutlíkovu ulicu. Práce prebiehajú od 3. apríla, ukončené majú byť 13. mája.

Mesto poslalo ľuďom aj nové daňové výmery

V pondelok tohto týždňa odštartovali práce aj na Panónskej ceste v časti od kruhového objazdu po pekáreň. Rekonštrukcia má trvať do 27. mája. Obe cesty sa nachádzajú na kraji Petržalky, pričom tvoria prístupové komunikácie do ostatných mestských častí pre obyvateľov Jaroviec, Rusoviec alebo Čunova. Vodiči majú možnosť dostať sa do mesta ešte prostredníctvom diaľnice D2 v prípadnej kombinácii s diaľnicou D1, no ide o niekoľkokilo­metrovú obchádzku vedúcu cez vyťažené úseky.

O zlom stave bratislavských ciest svedčia aj sťažnosti obyvateľov na sociálnych sieťach, ktoré sa dožadujú opráv aj v iných úsekoch. Poukazujú na zlý stav Jantárovej cesty, časti Gagarinovej ulice, Račianskej ulice alebo Devínskej cesty.

Hlavné mesto chce v tomto roku investovať do opráv ciest 16 miliónov eur. Z vlastného rozpočtu pritom použije sedem miliónov eur. Zvyšných deväť miliónov eur získa Bratislava z vládnej dotácie. Celkovo sa má v tomto roku opraviť 100 kilometrov jazdných pruhov, 19 kilometrov chodníkov, 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy a urobiť 200 úprav priechodov pre chodcov pre bezbariérový prístup.

Opravy sa uskutočňujú aj z peňazí, ktoré mesto získava zo zvýšenia daní z nehnuteľností. Práve v týchto dňoch Bratislavčania dostávajú do schránok daňové výmery za minulý rok.