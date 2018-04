Politológ: Saková to nebude mať jednoduché

Podľa politológa Juraja Marušiaka je prezident v tomto smere zaangažovaný. „Je v konflikte s vládou, a predovšetkým s najsilnejšou vládnou stranou Smer,“ hovorí Marušiak.

Prezident a opozícia namietajú, že Denisa Saková bola doteraz blízkou spolupracovníčkou bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Čo si myslíte o tejto výhrade?

Každý má právo vznášať svoje výhrady. Nedá sa vylúčiť, že Kaliňák si svojím spôsobom prostredníctvom Sakovej udrží nejaký vplyv v rezorte, ale konkrétne výhrady voči nej nie sú. Vznášať výhrady ešte neznamená, že budú aj opodstatnené.

Zvládne Saková vedenie ministerstva, keďže sa doteraz nevenovala silovým zložkám?

Ťažko povedať, ale určite to bude pre ňu veľká výzva. Silové zložky majú svoje vnútorné pravidlá. Je pravdou, že bývalý minister sa problematike silových zložiek venoval nielen ako minister, ale aj ako bývalý predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Nemusí to mať teda nová ministerka v rezorte jednoduché.

Aké šance má, aby presvedčila, že zvládne napríklad chystané zmeny v Policajnom zbore?

Predpokladám, že šance má malé. Atmosféra je natoľko vybičovaná, že nie je priestor pre racionálne argumenty, možnosti sú veľmi obmedzené.

Ministrom vnútra sa v novej Pellegriniho vláde stal pôvodne nestraník Tomáš Drucker. Nemal Smer aj teraz siahnuť po nestraníkovi?

Podľa ústavy má právo navrhovať kandidáta na ministra predseda vlády. Nikde nie je napísané pravidlo, že by to mal byť nestraník. Politicky by to bolo možno únosnejšie, ale tiež sa nedá vylúčiť, že by sa nenašli výhrady aj voči nominácii nejakého nestraníka. Tu už diskusia prekračuje rozumné argumenty v eskalujúcej sa konfrontácii. Koaliční partneri akceptovali nomináciu Sakovej a aj prezident má obmedzený manévrovací priestor a nie je ústavná prekážka na jej vymenovanie. Opozícia a mimovládne organizácie sa môžu vyslovovať proti návrhu na ktoréhokoľvek ministra.

Ako vnímate vyjadrenie prezidenta Andreja Kisku, ktorý povedal, že vláda ani s nomináciou Sakovej nedokázala vyslať presvedčivý signál, že so snahou zabojovať o dôveru verejnosti to myslí vážne?

Prezident je v tomto smere zaangažovaný. Je v konflikte s vládou, a predovšetkým s najsilnejšou vládnou stranou Smer. Prezident môže vysloviť svoj názor.