Ozdravenie vzduchu spojilo päť rezortov

Prísľub, že spoločnými silami prispejú k čistejšiemu vzduchu, deklarovali ministri životného prostredia a dopravy a štátni tajomníci z rezortov hospodárstva, pôdohospodárstva a zdravotníctva. Urobili tak počas stretnutia Dialóg o čistom ovzduší, ktorý zaviedla EK v súvislosti s otázkami nedostatočnej úrovne ochrany ovzdušia. Komisia by chcela vidieť na stole konkrétne riešenia čo najskôr.

Šéf envirorezortu László Sólymos (Most- Híd) pripomenul, že kvalita vzduchu patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy. „Problematika znečistenia ovzdušia je nadrezortná záležitosť. Inak ako to riešime dnes, teda že sú tu všetci, sa tento problém vyriešiť nedá,“ povedal.

Poukázal napríklad na región hornej Nitry, ktorý má so znečistením problémy už roky. „Je tam baníctvo, elektráreň, ktorá znečisťuje ovzdušie. Keď to chceme vyriešiť, nemôžeme tam prísť a zatvoriť podniky bez toho, aby sme urobili ďalšie kroky, aby mohol región ďalej žiť. Musia do toho vstúpiť ďalšie rezorty, musíme vytvoriť iné možnosti investovania, výroby. My na ministerstve životného prostredia sme za to, aby sme našli opatrenia, ktoré budú viesť čo najskôr k pozastaveniu ťažby a uzavretiu elektrárne,“ skonštatoval minister.

Problém s lokálnym vykurovaním

Podľa Sólymosa envirorezort pracuje na systémových zmenách, ktorých cieľom je zachovanie priaznivého životného prostredia aj ďalším generáciám. V súčasnosti pripravuje Stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá bude obsahovať dva dokumenty – Národný program znižovania emisií a Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia. Súčasťou stratégie bude analýza kvality vzduchu na Slovensku a návrhy konkrétnych opatrení na jej zlepšovanie. Pracuje na nej 16 pracovných skupín, ktoré sú zložené z odborníkov viacerých rezortov.

„Zameriavajú sa napríklad na ekologizáciu dopravy, podporu ekologickej mestskej hromadnej dopravy či obmedzenie emisií z vykurovania domácností,“ opísal minister. Dodal, že rezort spolupracuje na ekonomickej efektívnosti opatrení so Svetovou bankou, a hotovú stratégiu by mala vláda schvaľovať začiatkom budúceho roka.

Štátny tajomník zeleného ministerstva Norbert Kurilla doplnil, že najväčšou výzvou je vyriešiť problém lokálneho vykurovania v menej rozvinutých regiónoch. Nebezpečné znečistenie vzniká napríklad vtedy, ak ľudia v peciach a kozuboch kúria nevhodným palivom alebo dokonca pália odpad. „Situácia so zhoršeným stavom ovzdušia súvisí aj s kúpyschopnosťou obyvateľstva. Ľudia si nevedia a nemôžu dovoliť zmodernizovať svoj vykurovací systém,“ podčiarkol Kurilla.

Spojenie viacerých ministerstiev ocenil generálny riaditeľ pre životné prostredie pri Európskej komisii Daniel Calleja. Podľa neho urobilo Slovensko v tejto oblasti veľký pokrok, no problémy stále pretrvávajú. Európska komisia je pripravená spolupracovať na opatreniach, aj pomôcť s ich financovaním. Konkrétnu sumu, akou by mohla prispieť, Calleja nespresnil. „Riešenia existujú. No nemáme veľa času,“ doplnil.

Aktivistka: Envirorezort doteraz zlyhával

Počas podujatia prišli vyjadriť tichým protestom svoju nespokojnosť zástupcovia Iniciatívy za čisté ovzdušie. Aktivistka Dana Mareková poukázala, že ministerstvo životného prostredia síce robí kroky, za ktoré ho treba pochváliť, no ako rezort, ktorý má čistotu ovzdušia v kompetencii, doteraz zlyhávalo. „Nepotrebujeme vytvárať ďalšie stratégie a koncepcie. Potrebujeme mať mechanizmy na to, aby fungovali opatrenia, ktoré už máme, aby boli uvedené do praxe, aby sme videli, že si jednotlivé stratégie vzájomne neodporujú. Mali by byť vymáhateľné, kontrolovateľné, aby bolo jasné, kto má kompetencie, kto má čo robiť, dokedy a za čo. Toto chýba,“ nazdáva sa aktivistka.

Mareková zdôraznila, že na Slovensku máme dve hlavné oblasti, v ktorých je znečistenie markantné – doprava, osobitne vo veľkých mestách, a lokálne kúreniská. V oboch má ministerstvo životného prostredia svoje kompetencie, v jednej ministerstvo dopravy, v tej druhej zase samosprávy, čo je ministerstvo vnútra. „Máme aj veľkých znečisťovateľov, ktorí spadajú pod ministerstvo hospodárstva. A, samozrejme, ministerstvo financií. Tu vidíme, že to nemôže ťahať jeden rezort,“ uzavrela.

Štrnásť kritických lokalít

Problémy so znečisteným ovzduším nemá celé Slovensko, aktuálne je naprieč krajinou kritických 14 lokalít, patrí medzi ne napríklad obec Veľká Ida (okr. Košice-okolie), mestá Bratislava, Ružomberok, Prievidza, Žilina či Banská Bystrica. Najväčšie znečistenie spôsobuje doprava, lokálne vykurovanie či priemysel. Envirorezort v záujme zlepšenia situácie implementoval emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia, prijal stratégiu pre prachové častice PM10 či zaviedol povinnosť informovať občanov o smogovej situácii.