Zmeko bude náčelníkom Generálneho štábu, Slovensko vyšle vojakov do Pobaltia

Zmeko v súčasnosti pôsobí v rezorte obrany ako národný riaditeľ pre vyzbrojovanie a má dohľad nad modernizačnými projektmi. Zmeka aj povýšia, z hodnosti generálmajora na generálporučíka.

Ministri tiež odsúhlasili povýšenie ďalších profesionálnych vojakov. Plukovníka Juraja Štefanku, vojaka Ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenskej hodnosti brigádneho generála. Brigádnych generálov Josefa Pokorného a Vladimíra Šimka do vojenskej hodnosti generálmajora a generálporučíka Jána Balciara do hodnosti generála.

Vláda SR na rokovaní odobrila vyslanie slovenských vojakov do Litvy, Lotyšska, Estónska a Poľska v rámci kolektívnej obrannej stratégie Severoatlantickej aliancie (NATO).

Návrh predložilo Ministerstvo obrany SR spoločne s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR s tým, že Slovenská republika pošle do týchto krajín približne 152 vojakov. Ako sa uvádza v predloženom materiáli, súčasťou obrannej stratégie NATO je aj takzvaný aspekt odstrašenia, ktorý bol schválený na summite vo Walese ešte v roku 2014.

Jeho cieľom je zabezpečiť pripravenosť aliancie reagovať rýchlo a účinne na prípadné bezpečnostné hrozby. Najzásadnejším rozhodnutím podľa schváleného dokumentu v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku formou rozmiestnenia jednej mnohonárodnej práporovej skupiny v každom z uvedených štátov.

Ozbrojené sily SR do oblasti okrem vojakov vyšlú aj do 36 kusov kolesovej armádnej techniky, do 17 kusov pásovej techniky, do 354 ručných zbraní, dve odpaľovacie zariadenia, dva granátomety, jeden mínomet a muníciu potrebnú na výcvik či vytvorenie potrebných zásob.