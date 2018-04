Denisa Saková už nie je štátnou tajomníčkou

Sakovú vládna strana Smer nominovala do čela rezortu vnútra, nahradiť by mala ministra Tomáša Druckera (nominant Smeru). Ako štátna tajomníčka skončí dňom vymenovania za členku vlády, čo by sa malo stať vo štvrtok (26.4.).

Ministerskú nomináciu Sakovej schválilo predsedníctvo strany Smer, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Predseda Smeru-SD Robert Fico tiež v utorok (24.4.) nomináciu predstavil koaličným partnerom.

Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (Smer).

Prezident SR Andrej Kiska nie je spokojný s nomináciou Sakovej, vymenovať ju však musí. „Povedal som to pánovi premiérovi a hovorím to verejne, ako prezident nemám právomoc nevymenovať individuálneho člena vlády, ale nomináciu dlhoročnej štátnej tajomníčky z Kaliňákovej éry považujem za premrhanú príležitosť,“ povedal Kiska.