Kalavská chce v najbližších dňoch vedením NOÚ poveriť človeka, ktorý v ňom pracuje

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská komunikuje s vedením a lekármi v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) na dennodennej báze. "V súčasnosti mám informáciu, že im prisľúbili pomoc áristické sestry z ostatných nemocníc, ktoré sú v gescii ministerstva zdravotníctva," povedala novinárom po stredajšom rokovaní vlády. Podľa nej by sa tak mala zvýšiť priepustnosť ára, tým pádom v máji by sa malo uskutočniť 10 až 15 náročnejších operácií.

Kalavská zároveň dodala, že v najbližších dňoch poverí vedením ústavu niekoho, kto pracuje v NOÚ. Taktiež by sa malo vypísať výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa, pričom oznam by malo ministerstvo zverejniť na svojom webe vo štvrtok. Uchádzači sa budú môcť hlásiť do 17. mája. „Následne v čo najkratšom termíne zbehne výberové konanie. Ako som sľúbila, bude tam po novom aj časť na ústny pohovor a taktiež zverejníme projekty uchádzačov,“ ubezpečila šéfka rezortu. Ministerka chce, aby NOÚ viedol človek, ktorý je morálne zdatný, erudovaný a odborný.

Začiatkom apríla sa vzdal funkcie generálny riaditeľ NOÚ Jozef Valocký, ktorý pôsobil ako šéf ústavu od 29. novembra 2016. Vo funkcii skončí k 30. aprílu tohto roka. „Pre upokojenie situácie som sa rozhodol odovzdať svoju rezignáciu z postu generálneho riaditeľa NOÚ. Zároveň si prajem, aby kontinuita opatrení vedúcich k zlepšeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti, zvýšeniu komfortu pacientov a zabráneniu nekalých praktík, ktorých nápravu sme za uplynulý rok vykonali, ostala zachovaná,“ povedal vtedy Valocký.

NOÚ v Bratislave vedie Rada riaditeľov zložená z generálneho, ekonomického a medicínskeho riaditeľa. Po ukončení pôsobenia Jozefa Valockého môže pozíciu generálneho riaditeľa dočasne zastavať iná osoba až do ukončenia úspešného výberového konania, najdlhšie však na obdobie šiestich mesiacov. Ústav môže byt dočasne vedený aj dvoma členmi z troch, v tomto prípade medicínskym a ekonomickým riaditeľom.

Stolička pod generálnym riaditeľom NOÚ Jozefom Valockým sa začala otriasať po informáciách uverejnených v TV Markíza o tom, že v ústave majú nedostatok personálu a predlžuje sa čakanie pacientov na operácie. Na podobné personálne problémy upozorňovali zamestnanci aj na predchádzajúcom pôsobisku Valockého v nitrianskej fakultnej nemocnici, kde takisto zastával pozíciu generálneho riaditeľa.