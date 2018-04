Pellegrini a Morawiecki sa zhodujú v pohľade na úniové peniaze

Podľa britského denníka Financial Times by desiatky miliárd eur z fondov Európskej únie mohli po roku 2020 namiesto do krajín strednej a východnej Európy, ako sú Poľsko, Maďarsko alebo Česko, putovať skôr do štátov ťažko zasiahnutých nedávnou finančnou krízou, teda do Španielska a do Grécka.

Podľa denníka má Európska komisia v pláne ukončiť doterajší rozdeľovanie peňazí z kohéznych fondov takmer výlučne na základe výšky hrubého domáceho produktu na obyvateľa. Naopak toto kritérium chce nahradiť oveľa širšími kritériami pokrývajúcimi rad faktorov, a to od nezamestnanosti mládeže, vzdelávania a životného prostredia až po inovácie a prístup krajín k migrácii.

Morawiecki označil zhodu názorov s Pellegrinim ohľadne budúcnosti úniových fondov a financií za kľúčovú.

Morawiecki podľa agentúry PAP tiež vyjadril potešenie z veľmi dobrej spolupráce so Slovenskom v mnohých oblastiach. „Poľsko a Slovensko sú vzájomne dôležití obchodní partneri. Oceňujeme rastúcu obchodnú výmenu, tešíme sa zo spolupráce v turistike, kultúre, pri výmene študentov. To všetko sú veľmi dôležité veci, ktoré prehlbujú našu štrukturálnu a strategickú spoluprácu,“ povedal poľský premiér. Poukázal tiež na prehlbujúcu sa spoluprácu medzi oboma štátmi v obrane a v rámci Severoatlantickej aliancie.