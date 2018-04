Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov pribudli okresy Levoča a Snina

Stali sa tak sedemnástym a osemnástym najmenej rozvinutým okresom na Slovensku. Miera evidovanej nezamestnanosti bola v týchto dvoch okresoch v sledovanom období vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Informoval o tom Úrad vlády SR.

„Aktéri regionálneho rozvoja tohto okresu spolu so sekciou regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ako aj v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a jeho expertnou skupinou pripravia ich akčné plány tak, aby sa okresy mohli čo najskôr uchádzať o regionálny príspevok a využívať ďalšie možnosti, ktoré štát vytvoril pre dynamickejší rozvoj všetkých najmenej rozvinutých okresov,“ uviedol Úrad vlády SR. Ten predloží akčné plány pre okresy Levoča a Snina na rokovanie vlády najneskôr do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov, teda do 25. januára 2019.

Od 1. apríla tohto roka sa uplatňuje novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorou sa znížila hranica miery nezamestnanosti potrebná pre zaradenie do zoznamu najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Kým do konca marca tohto roka išlo 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku, novelou zákona táto hranica klesla na 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku.