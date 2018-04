Košický župan si nerozumie s poslancami, rozpočet nie je

Obe strany nevedia nájsť spoločnú reč vo viacerých zásadných otázkach. Aj preto vyšší územný celok Košice ako jediný zo všetkých stále nemá zvolených podpredsedov, predsedu zdravotnej komisie, no čo je najdôležitejšie, ani rozpočet na tento rok. Ten síce poslanci schválili, no župan Rastislav Trnka avizoval, že ho zrejme nepodpíše.

Chýba kompromis. Župana Trnku v krajskom zastupiteľstve podporuje menšina poslancov. Za doterajší stav a z obštrukcií vinia poslancov z druhej strany. Tá však hovorí, že Trnka je tvrdohlavý a neschopný politicky vyjednávať. Dôsledkom je, že župa stále funguje v rozpočtovom provizóriu. Po pondelkovom zastupiteľstve by mohlo byť všetko inak, no zrejme nebude. Poslanci rozpočet kraja na tento rok schválili, Trnkovi sa však nepáči, že návrh zastupiteľstvo upravilo, a tak, ako bol schválený, je vraj nevykonateľný.

„Rozpočet, aký sme predložili, vychádzal zo stavu, aký zanechalo predchádzajúce zastupiteľstvo. Viaceré položky sme preberali, takže zásadne sme doň nezasahovali. Aj napriek tomu poslanci predložili deväť pozmeňujúcich návrhov, šesť z nich bolo prijatých. V takejto podobe je však vo veľkej miere nevykonateľný, pretože v ňom nebudú sedieť položky,“ hovorí košický župan. Zvažuje, či ho podpíše, alebo nie. „Musíme ho analyzovať. Ak odchýlky budú vysoké, pravdepodobne ho nepodpíšem,“ zdôrazňuje Trnka. O definitívnom rozhodnutí chce informovať v najbližších dňoch.

Opozícia váhanie Trnku kritizuje. „Dúfam, že toto vyjadrenie nemyslel pán predseda vážne, pretože na rozpočet je naviazaných 108 organizácií, ktoré kvôli jeho zanovitosti nemôžu pracovať. Zastupiteľstvo neschválilo žiadne zásadné pozmeňovacie návrhy k rozpočtu a som presvedčená, že rozpočet je vykonateľný,“ reaguje poslankyňa Renáta Lenártová (Smer).

Jej kolega Jozef Andrejčák si myslí, že schválený rozpočet by mal Trnka podpísať. „Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom viacerých inštitúcií a organizácií, ktoré sú priamo závislé od rozpočtu. Schválený rozpočet je dôležitý aj pre rozvoj kraja. Je to dokument, ktorý je možné prostredníctvom uznesenia zastupiteľstva upravovať,“ zdôraznil Andrejčák.

Podľa názoru poslanca Milana Kaplana (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) je fungovanie v rozpočtovom provizóriu jedinou sťažujúcou situáciou pre kraj. Príčinu vidí v problematických vzťahoch niektorých poslancov k županovi. „Tento fakt potvrdzujú mnohé situácie, napríklad snaha úplne zablokovať župana v súvislosti s možnosťou zasahovať do rozpočtu, ale aj obštrukčné správanie sa niektorých zamestnancov úradu, ktorí po nástupe nového župana nastúpili na PN, či mnoho iných situácií,“ podčiarkol Kaplan.

Prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska Eva Balážová vysvetľuje, čo rozpočtové provizórium znamená. „Znamená to, že úrad sa riadi rozpočtom z predchádzajúceho roka, a najmä jeho bežnými príjmami. Na fungovanie môže použiť mesačne jednu dvanástinu zo všetkých bežných príjmov rozpočtu z predchádzajú­ceho roka.“

Rozpočtové provizórium nie je pre samosprávu niečo mimoriadne, no nemalo by podľa Balážovej trvať dlhšie ako tri, nanajvýš štyri mesiace. Dlhšie pretrvávajúci stav bez schváleného rozpočtu už môže mať dosah na poskytovanie dotácií do oblastí kultúry, športu, sociálnych vecí či pre mimovládne organizácie. Nepríjemné to môže byť aj z hľadiska kapitálového rozvoja, kde nemôžu ísť peniaze na investičné aktivity či spolufinancovanie projektov. „Už je podľa mňa najvyšší čas, aby sa obe strany snažili dohodnúť, pretože na to môžu doplatiť všetci obyvatelia kraja,“ zdôraznila Balážová.

Škrípajúce vzťahy v Košickom samosprávnom kraji sa na ostatnom zastupiteľstve odrazili aj pri voľbe predsedu zdravotnej komisie, ktorá doteraz nie je obsadená. Do tejto funkcie bola síce zvolená Lenártová, no Trnka uznesenie o jej zvolení nepodpíše. „Myslím si, že by bolo pre kraj nevýhodné, aby predsedníčkou zdravotnej komisie bola poslankyňa, ktorá nezvláda členstvo ani v iných komisiách. Takto si spoluprácu v prospech kraja nepredstavujem,“ poznamenal župan. To, že kraj nemá stále zvolených podpredsedov, komplikuje podľa neho náročné vyjednávanie s poslaneckými klubmi.

Lenártová považuje stanovisko župana za precedens a porušenie všetkých demokratických princípov. „Pozícia predsedu ho neoprávňuje prejudikovať, či by som zvládla túto funkciu. Keďže som kandidatúru prijala, som si vedomá zodpovednosti,“ zdôraznila poslankyňa. Sama už avizovala, že ak Trnka uznesenie o jej zvolení nepodpíše, obráti sa na prokuratúru. Ako dodala, na správanie sa župana dopláca celý kraj, a to preto, že ten podľa nej nedokáže politicky vyjednávať a správa sa vo svojej pozícii ako „malé urazené decko“.

Trnka si myslí, že určitej skupine poslancov nejde primárne o rozvoj regiónu, ale o politikárčenie a presadzovanie osobných záujmov. Poslanec Michal Kravčík (OĽANO, SaS, KDH, NOVA) hovorí, že terajší stav treba vidieť v širších súvislostiach. „Sprivatizovanie verejného priestoru v kraji nahromadilo u niektorých politických matadorov sebaistotu nenahraditeľnosti, a tak sa zaužívané politické stereotypy dostávajú do konfliktu s novou politickou realitou,“ podčiarkol Kravčík.

Košické krajské zastupiteľstvo má 57 poslancov, ktorí vytvorili päť poslaneckých klubov. Trnku podporuje 26 poslancov z klubu OĽaNO, SaS, KDH, NOVA (16 členov) a aj časť nezávislých poslancov spolu s poslancom za SMK. Naopak, nerozumie si s poslancami z klubu Smer (16 členov), Mostu-Híd, ktorý prijal aj niekoľko nezaradených poslancov (8 členov), či spoločného zoskupenia ďalších nezávislých poslancov, SNS a ŠKV – Šport do Košíc a na Východ (6 členov).