Matovič: Pre vládne strany je Saková ako ministerka vnútra darom z nebies

Účastníci protestu z iniciatív Za slušné Slovensko a Nie je nám to jedno, vyjadrujú pred Prezidentským palácom nedôveru Denise Sakovej pred jej menovaním do funkcie ministerky vnútra prezidentom SR. Autor: SITA , Ľudovít Vaniher

Pre vládne strany Smer, Slovenská národná strana a Most-Híd je Denisa Saková ako ministerka vnútra darom z nebies. Po vymenovaní Sakovej za novú ministerku vnútra prezidentom Andrejom Kiskom to vo svojej reakcii uviedol líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič.

„Naďalej môžu beztrestne parazitovať na verejnom majetku s istotou, že ‚ich človek‘ sa bude len nezaujato prizerať a robiť všetko pre to, aby ich zločiny zostali nepotrestané. Denisa Saková desať rokov verne kryla a obhajovala podvody Roberta Kaliňáka a je priamo zodpovedná za mnohé pofidérne tendre a verejné obstarávania, ktoré spôsobili nedozierne škody,“ uviedol Matovič v stanovisku. „Premiér Peter Pellegrini tým, že za ministerku vnútra nominoval človeka, ktorý by sám mal byť vyšetrovaný, napľul do očí každému, kto očakával aspoň základnú snahu o obnovu dôvery ľudí v spravodlivosť. Tým dokázal, že jeho úlohou nie je mafiou unesené Slovensko prinavrátiť ľuďom, ale len udržiavať korupčné status quo,“ uzavrel Matovič.

Za slušné Slovensko: Nomináciu Sakovej považujeme za výsmech ľuďom

Nomináciu Denisy Sakovej zo strany Smer a vládnej koalície považujeme za výsmech ľuďom. Uviedol to počas štvrtkového privítania pred bránami Prezidentského paláca jeden z organizátorov protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga.

Pripomenul, že na protesty na celom Slovensku chodili na námestia desaťtisíce ľudí. „Žiadali zmenu a Smer z toho nič nepochopil, nevyvodil z toho žiadne dôsledky a nominoval Denisu Sakovú za ministerku vnútra,“ povedal Šeliga.

„Chceme verejnosti a hlavne pani ministerke ukázať, že nikam neodchádzame,“ uviedol. Cieľom štvrtkového protestu, ktorého sa zúčastnili desiatky prevažne mladých ľudí, bolo pripomenúť aj kauzy, ktoré sa stali počas pôsobenia Sakovej na ministerstve vnútra. „Či je to zbabraná reforma ESO, OPIS, problémy s klientskymi centrami, elektronickým obstarávaním alebo elektronickými občianskymi, evidenciou motorových vozidiel,“ vymenoval Šeliga. Zároveň priblížil aj kauzu, na ktorú poukázal prokurátor Vasiľ Špirko, keď bola Saková šéfkou odboru informatizácie. „Je podané trestné oznámenie na bývalého ministra Kaliňáka,“ doplnil.

Novou ministerkou vnútra sa vo štvrtok dopoludnia stala doterajšia štátna tajomníčka tohto rezortu Denisa Saková. Do funkcie ju vymenoval prezident SR Andrej Kiska.

Sakovú navrhol za ministerku vládny Smer, ktorému podľa koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker, rezort dočasne viedol premiér Peter Pellegrini (Smer). Drucker rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prezident Kiska ešte tento týždeň pred Sakovej vymenovaním povedal, že nie je s jej nomináciou spokojný, ale keďže nemá na výber, vymenuje ju. Túto nomináciu považuje za premrhanú príležitosť. Saková sa nepozdáva ani opozícii.