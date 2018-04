Politológ Marušiak: Smer musí zmeniť skoro všetko

Snem sa koná len necelých päť mesiacov po predchádzajúcom, kde Robert Fico hovoril o potrebe inovácie straníckej politiky. Odvtedy však Slovensko zažilo vážnu politickú krízu, ktorá vyústila do demisie premiéra Fica a vymenovania vlády na čele Petrom Pellegrinim (Smer).

Na sneme okolo 17-tej hodiny vystúpi Fico aj v prítomnosti médií. Okrem iného bude hodnotiť aktuálnu politickú situáciu.

Zmena stanov

Jedným z kľúčových rozhodnutí snemu bude spomínaná zmena stanov, ktorá prinesie nové mocenské pomery v strane. Predsedníctvo Smeru ako najsilnejší orgán v období medzi snemami sa totiž výrazne zúži. Z doterajšieho počtu 35 členov na 15. Tvoriť ho majú predseda s podpredsedami, generálnym manažérom a ďalších sedem ľudí.

„Tieto zmeny budú reflektovať na to, že je hektická doba a každá moderná politická strana na ňu musí nejakým spôsobom reagovať,“ zdôvodnil Fico novú podobu stanov začiatkom týždňa. Smer zároveň zruší užšie vedenie strany, ktoré sa pravidelne schádzalo raz za týždeň, kde sa preberali aktuálne témy. V užšom vedení bol šéf strany s podpredsedami, generálny manažér, predseda poslaneckého klubu.

Pokiaľ ide o tváre v čele strany, tie sa nemenia. Vlani v decembri po odstúpení podpredsedu strany Mareka Maďariča, bol zvolený za nového podpredsedu Richard Raši, súčasný vicepremiér pre informatizáciu. Pred pár týždňami generálneho manažéra strany Jána Richtera nahradil Viktor Stromček. Ten predtým pôsobil ako štátny tajomník na ministerstve dopravy.

Politológ o posilnení predsedu

Politológ Juraj Marušiak vníma zmenu stanov ako „centralizáciu moci“, keďže predsedníctvo bude mať menej členov. „Je to svojím spôsobom posilnenie moci v rukách predsedu a v okruhu jeho najbližších spolupracovníkov. Stálo by za to, keby sa do predsedníctva dostali aj kritici zvnútra strany,“ povedal politológ ešte pred konaním snemu.

Podľa neho ak chce Smer do budúcna v politickej súťaži obstáť, „musí zmeniť skoro všetko“. „Spôsob komunikácie s verejnosťou, komunikáciu vo vnútri strany, musí byť viac vnímavý k náladám v strane i mimo nej,“ uviedol Marušiak.