SaS: Slovenská národná strana je pre bezpečnosť Slovenska katastrofou

Strana SaS vyhlásením reaguje na vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia v rámci predsunutého postavenia Severoatlantickej aliancie (NATO). Celkovo by malo ísť do zahraničia 152 vojakov na dve polročné rotácie, čiže na celý jeden rok. Spolu s nimi vyšlú Ozbrojené sily SR do Pobaltia aj desiatky kolesovej a pásovej techniky, tiež viac ako 350 kusov ručných zbraní. Vojaci by sa mali do Pobaltia presunúť začiatkom júla tohto roka.

"Strana Sloboda a Solidarita považuje vyslanie vojakov do Pobaltia za správny krok, ale pozastavuje sa nad politickými okolnosťami rozhodnutia vlády. Vyslaním slovenských vojakov do Pobaltia strana SNS potvrdila svoju dvojtvárnosť. Predseda SNS Andrej Danko a jeho najbližší pomocníci sa vyjadrujú o Rusku ako o priateľovi Slovenska, ale minister obrany Peter Gajdoš vypravil vojakov na spoločnú hranicu Lotyšska s Ruskom.

Je to jasný signál, že vláda Slovenskej republiky vníma Rusko ako hrozbu pre Severoatlantickú alianciu,“ uviedli liberáli, podľa ktorých sú vyjadrenia ministra obrany SR Petra Gajdoša (nominant SNS) po stredajšom rokovaní vlády o reakcii na akéhokoľvek nepriateľa už iba „čerešničkou na torte“. „Fakt, že sa na tlačovej konferencii minister obrany Gajdoš zdráhal uviesť, voči komu je posilnenie prítomnosti vojakov NATO v Pobaltí namierené, je podľa SaS už len povestná čerešnička na torte trápnosti,“ uvádza sa v stanovisku strany SaS.

„Verejnosti sa tak SNS pripomenula vo svojej tradičnej kondícii. Na prvom mieste sú vždy obchody tých, ktorí SNS reálne manažujú,“ tvrdí SaS. Ideológia nie je princíp postojov, ale len nástroj na úspešné cudzopasenie na verejnom majetku. Vymenovanie generála Zmeka je pritom mimoriadne vážny problém. Dokazuje to skutočnosť, že skúsený generálporučík Pavel Macko na protest odchádza z armády. Minister obrany a bývalý aktívny vojak Peter Gajdoš sa môže hanbiť. SNS je pre bezpečnosť Slovenska doslova katastrofa,“ píše sa v stanovisku liberálov.

Súčasného národného riaditeľa pre vyzbrojovanie Daniela Zmeka by mal dnes prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenovať do funkcie náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR. Náčelníkovi Milanovi Maximovi totiž 6. mája tohto roka končí funkčné obdobie. Voči Zmekovej nominácii namietala časť politickej opozície, rovnako viacerí vysokopostavení predstavitelia Ozbrojených síl SR.