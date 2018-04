Kaliňák: Mediálny lynč by teraz čakal každého nominta na post ministra vnútra

Ak by bol v súčasnosti na post ministra vnútra nominovaný ktokoľvek, čaká ho mediálny lynč. Uviedol to exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer) na svojom profile na sociálnej sieti. Reagoval tak na štvrtkové vymenovanie Denisy Sakovej (Smer) do funkcie ministerky vnútra.

Kaliňák pripomenul, že Saková na ministerstve vnútra pôsobí desať rokov a pozná rezort detailne. „Zohrala dôležitú úlohu pri našom vstupe do schengenského priestoru, keď bola kľúčovou osobou obhajujúcou pripravenosť Slovenska na vstup pred prísnou hodnotiacou komisiou. Vizitkou jej kvalitnej práce je aj fungujúca sieť klientských centier, ktoré občanom výrazne zjednodušili dostupnosť služieb poskytovaných štátom,“ uviedol Kaliňák.

Exminister tvrdí, že „je normálne, ak sa kvalita človeka posudzuje podľa jeho činov, nie podľa zjednodušujúcich nálepiek“. Podľa neho by to isté malo platiť aj pri politikoch. „Rád by som odkázal všetkým, ktorí sa s pôžitkom pustia do útokov na ňu, aby sa aspoň na pár sekúnd vžili do situácie kritizovanej osoby, ktorá je pod obrovským tlakom. Možno na chvíľu precitnú a uvedomia si, že všetci máme jeden život a jedno zdravie,“ uzavrel Kaliňák.

Saková chce vrátiť dôveru v políciu

Saková v ministerskom kresle nahradila Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD), ktorý odstúpil po tom, čo sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Prezident Andrej Kiska ešte tento týždeň pred Sakovej vymenovaním povedal, že nie je s jej nomináciou spokojný, ale keďže nemá na výber, vymenuje ju. Túto nomináciu považuje za premrhanú príležitosť.

Saková po menovaní do funkcie sľúbila, že sa pokúsi vrátiť polícii dôveru ľudí. „Svoju prácu budem robiť v čo najlepšej kvalite, chcem tiež prinavrátiť dôveru spoločnosti v policajný zbor,“ povedala.