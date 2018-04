Dávid Brtva a Patrik Pachinger do väzenia nenastúpili, nie sú ani v pátraní

Dávid Brtva, ktorý bol 28. marca právoplatne odsúdený Najvyšším súdom (NS) SR v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na deväťročný trest odňatia slobody, zatiaľ do väzenia nenastúpil a už nie je ani v policajnom pátraní. Nenastúpil rovnako do väzenia na sedemročný trest odňatia slobody odsúdený a spoluobžalovaný Patrik Pachinger, a to zatiaľ z neznámych dôvodov. TASR o tom informovali v piatok justičné zdroje.