Fico: Prezident ma oklamal niekoľkokrát

Predseda Smeru Robert Fico nevidí žiadne okolnosti, ktoré by mali viesť k predčasným voľbám. Či vláda vydrží až do riadnych volieb, bude podľa neho závisieť od predsedov koaličných strán.

Fico odmietol slová prezidenta Andreja Kisku, že členovia vlády roky ignorovali varovanie SIS o pôsobení osôb prepojených na mafiu na východe Slovenska. „To nie je pravda. Ako predseda vlády som nedostal žiadnu správu, ktorá by hovorila o mafii či prepojeniach na mafiu,“ povedal Fico v rozhovore pre denník Pravda.

Nová vláda Petra Pellegriniho má dôveru parlamentu, skončila sa tým debata o možnosti predčasných volieb?

Po tom, čo jeden z koaličných partnerov chcel odísť z vlády, hrozili predčasné parlamentné voľby. Dokonca už bol aj ich termín, a to júl tohto roka. Ale pozerajúc sa na to, čo je dnes v opozícii a aká hrozba nestability by nastala, sme sa rozhodli prijať rozhodnutie, ktoré spočívalo v úplnej rekonštrukcii vlády vrátane premiéra. Myslím si, že sme ústavným spôsobom vyriešili politickú krízu. Vládna koalícia má dnes väčšinu, získala dokonca o dva hlasy viac ako moja vláda v roku 2016. Ak sa pozerám na najbližšiu schôdzu Národnej rady a aj na jeseň, zatiaľ nevidím žiadne okolnosti, ktoré by mali viesť ku skráteniu volebného obdobia.

Použijem slová Petra Pellegriniho, bol to nepodarený manažérsky experiment. Prevládli jeho osobné problémy nad jeho záujmom sa zodpovedne venovať funkcii, ktorú prijal. Robert Fico o Druckerovi

Je koalícia natoľko pevná, že vydrží do volieb v roku 2020?

Bude to veľmi závisieť predovšetkým od predsedov politických strán, ale komunikáciu koaličnej rady vnímam ako veľmi dobrú. Teraz sa sústreďujeme predovšetkým na nový návrh sociálnych opatrení, na zvyšovanie platov. Toto je dnes podstata politiky, o ktorej sa rozprávame v rámci vládnej koalície. Zhodli sme sa, že vládu udržíme, máme stabilnú väčšinu v parlamente, preto by bola obrovská chyba nevyužiť túto stabilizáciu a nepokračovať v plnení programového vyhlásenia vlády.

Neobávate sa, že by vládu mohla položiť nejaká nová vážna kauza?

Spomeniem príbeh štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti pani Jankovskej. Ako sa ten príbeh skončil? Človek, ktorý ju pošpinil, povedal, že si to celé vymyslel a ospravedlnil sa jej. To je typický príbeh toho, akým spôsobom opozícia a významná časť médií idú Smeru po krku. Bez dôkazov, len treba obviniť za každú cenu, aby sme sa nebavili o témach, ktoré sú dôležité. Nikto nehovorí, že je nezamestnanosť iba 5,5 percenta, že rastú mzdy. Len kriminalizovať a kriminalizovať. Môžem povedať, že nikto z mojich ministrov nedal odpočúvať svoje sekretárky, novinárov, možno pokus o odpočúvanie hovorcu opozičnej strany, ako to urobil pán Galko, nikto z mojich ministrov podľa Národného bezpečnostného úradu nemal kontakty na mafiu ako pán Kollár. Škandály prichádzajú a odchádzajú, ale ja dnes vnímam škandalizovanie Smeru a vlády len ako pokus odtlačiť pozornosť verejnosti od pozitívnych vecí a tých je veľa.

Robert Fico počas snemu strany Smer. Autor: Pravda, Ivan Majerský

O predčasných voľbách však ďalej hovorí opozícia aj organizátori verejných zhromaždení. Ako sa chcete vyrovnať s ich tlakom?

Je známe, že iniciatíva Za slušné Slovensko nám odkázala, že nemôžeme mať ministra vnútra a má to byť nestranícky kandidát. Ale na Slovensku je parlamentná demokracia postavená na princípe politických strán a parlamentných volieb. Rešpektujeme právo ľudí vyslovovať názor a kritizovať, ale zodpovednosť máme my na základe mandátu získaného vo voľbách. Nemôžu občianski aktivisti rozhodovať o predčasných voľbách a o tom, kto bude minister. O predčasných voľbách môžu rozhodnúť len hlasy 90 poslancov Národnej rady, a tie momentálne neexistujú.

Ako mienite vyriešiť otázku, že niečo dohodnete na koaličnej rade ako predseda strany, ale premiér Pellegrini bude mať výhrady?

Veľmi jednoducho. Je dohoda, že na všetky koaličné rady bude chodiť aj premiér, pretože je predstaviteľom výkonnej moci. On realizuje rozhodnutia koaličnej rady na úrovni vlády a my ako predsedovia strán na úrovni Národnej rady. Chcem veľmi dobrý tandem s predsedom vlády. Už pred niekoľkými rokmi som spomínal možné oddelenie funkcie predsedu vlády od funkcie predsedu strany. Stalo sa to. Bola by škoda tento potenciál nevyužiť, lebo zrazu budeme dvaja silní komunikátori tém Smeru.

Nebude pán Pellegrini vo vašom tieni, lebo stále ste jeho stranícky šéf?

Nebude v mojom tieni, lebo je predseda vlády a má podstatne väčšie komunikačné možnosti, ako mám ja. Ja budem pracovať hlavne na pôde parlamentu a centrály Smeru.

Človek nepotrebuje vysokú školu, aby videl, čo sa dialo na Slovensku. Okamžite po oznámení vraždy v pondelok sme od utorka vnímali tú obrovskú mieru organizovanos­ti vecí. Fico o Sorosovi

Netrvalo ani mesiac a z novej vlády odišiel minister vnútra Tomáš Drucker. Neodvolal policajného prezidenta Tibora Gašpara a demisiu podal radšej sám. Zaskočil vás alebo ste rátali s takou možnosťou?

Použijem slová Petra Pellegriniho, bol to nepodarený manažérsky experiment. Prevládli jeho osobné problémy nad jeho záujmom sa zodpovedne venovať funkcii, ktorú prijal.

Aký zmysel mala Druckerova demisia, ak sa za niekoľko hodín premiér Pellegrini dohodol na odchode policajného prezidenta?

Žiadny. Myslím, že moja predchádzajúca odpoveď bola veľmi presná.

Nová ministerka vnútra Denisa Saková bola dlhé roky blízkou spolupracovníčkou bývalého ministra Roberta Kaliňáka. Keďže riešenie s Druckerom nevyšlo, nechceli ste už zvažovať ďalšieho nestraníka do tejto pozície?

Ak pristúpime k tejto filozofii, tak zatvorme politické strany. Dohodnime sa, že herci a tretí sektor si zorganizujú každý týždeň míting, zavolajú si tam ľudí, dajú im desať otázok, na ktoré rovno dostanú aj odpovede. Na toto treba zmenu ústavy. Máme tu však parlamentné strany, ktoré nesú zodpovednosť. Prečo by Smer, ktorý vyhral voľby, mal ustupovať takýmto absurdným požiadavkám apolitického charakteru.

To akože v iných krajinách je ministrom vnútra človek, ktorý nemá nič spoločné so stranou, ktorá ho nominuje? Prečo stále hovoríme, že bola blízkou spolupracovníčkou. Denisa Saková bola štátna tajomníčka a tajomník je blízko pri ministrovi, ale to ešte neznamená, že je to niekto, kto je v područí niekoho. Je profesionálkou, tento rezort zvládne. Nemôže nám tretí sektor diktovať, ako máme vládnuť. Nech si postavia politickú stranu a vyhrajú voľby. Potom budem rešpektovať ich názor na nomináciu ministrov.

Podľa prezidenta Andreja Kisku jej nomináciou sa nevyslal presvedčivý signál, že vláda chce zabojovať o dôveru verejnosti. Ako vnímate kritiku prezidenta?

Pán prezident by určite privítal, keby mal vplyv nad ministrom vnútra alebo nad policajným prezídiom, pretože je v obrovskom konflikte záujmov. Médiá priniesli množstvo informácií o podozrení z nezákonného financovania jeho prezidentskej kampane, z nezákonných požiadaviek na vratku DPH zo všelijakých špeciálnych daňových operácií a všetko to preveruje polícia. Vítam, že príslušný parlamentný výbor si vyžiadal správu od Finančnej správy k týmto prípadom.

Expremiér Robert Fico. Autor: Ivan Majerský, Pravda

Ak táto správa potvrdí vážne podozrenia, že na kampaň minul podstatne viac, ako mohol minúť, a robil čudné operácie, no tak sa pán prezident bude musieť pozrieť do zrkadla. Každého vyzýva – odstúpiť, odstúpiť, ale on nemôže piť drahé francúzske víno a pritom kázať studňovú vodu. Som vážne zvedavý, čo urobí pán prezident, ak táto správa potvrdí mimoriadne vážne podozrenia.

Novinár Ján Kuciak napísal článok o prepojení talianskeho podnikateľa Vadalu, ktorý má byť členom kalábrijskej mafie, na vašich spolupracovníkov na Úrade vlády, teda na vašu asistentku a tajomníka Bezpečnostnej rady štátu. Vedeli ste, že takéto prepojenie tu je?

Všetci moji spolupracovníci, ktorí robia na Úrade vlády, majú alebo v minulosti mali primeranú bezpečnostnú previerku k svojim právomociam a povinnostiam. Bezpečnostné previerky potvrdili, že môžu pracovať na Úrade vlády. Ja sa nebudem starať do súkromia nikoho z Úradu vlády a tajomník Bezpečnostnej rady mal previerku na prísne tajné.

Preto som veľmi opatrný, aby som sa k tomuto vyjadroval, lebo všetci už dopredu vedia, kto je vrah, či kto za to zodpovedá. Nebudeme tancovať na hrobe týchto dvoch mladých ľudí, ako to robila opozícia. Neurobili sme to ani pri vražde Ernesta Valka, ktorá sa stala počas pravicovej vlády. Boli sme veľmi opatrní. Je tu polícia, medzinárodný vyšetrovací tím, oni musia povedať, čo sa stalo. Navyše, spomínaní ľudia už nepracujú na Úrade vlády.

Prezident Kiska však povedal, že členovia vlády roky ignorovali varovanie SIS o pôsobení osôb prepojených na mafiu na východe Slovenska.

To nie je pravda. Ako predseda vlády som nedostal žiadnu správu, ktorá by hovorila o mafii či o prepojeniach na mafiu.

Prečo o tom teda hovoril prezident?

Tvrdím, že prezident ma oklamal niekoľkokrát. Niekoľkokrát mi podal ruku na niektoré veci a oklamal ma.

Do diania na Slovensku po vražde novinára ste zakomponovali vplyv amerického finančníka Georgea Sorosa. Nebola to chyba?

Človek nepotrebuje vysokú školu, aby videl, čo sa dialo na Slovensku. Okamžite po oznámení vraždy v pondelok sme od utorka vnímali tú obrovskú mieru organizovanosti vecí. Nechápem, prečo sa bojíme povedať, že organizátori tretieho sektora, ktorí sú za verejnými pochodmi, sú napojení na zahraničné nadácie. Povedal som vlastný názor.

Ale nepredložili ste žiadny dôkaz.

Kto je hlavným organizátorom iniciatívy Za slušné Slovensko? Juraj Šeliga. S akými nadáciami spolupracoval?

Aj Vladimír Mečiar hovoril, že opozícia a tretí sektor sú financovaní zo zahraničia.

Ale ja nehovorím o žiadnej opozícii, pretože tá sa chcela iba zviezť. Opozícia prakticky neexistovala počas týchto udalostí, nikto ju na námestiach nechcel. Ale miera organizovanosti a prepojenie na zahraničné nadácie tu je.

Smeru od volieb v roku 2012 neustále klesá popularita. V prieskumoch sa pohybuje okolo 20 percent. Ako chcete zastaviť ďalší pokles?

Urobili sme chybu, že sme razantne od prvého dňa veci nekomunikovali. Nerátali sme, že vražda dvoch mladých ľudí bude takým hrubým spôsobom politicky zneužitá. Prezident povedal, že jeho motív vraždy nezaujíma a celý týždeň bol na lyžovačke. Teraz by som čakal na políciu, verím, že príde nejaká odpoveď. Našou povinnosťou v Smere je medzitým aktívnejšie komunikovať s našimi ľuďmi, pretože chceme využiť potenciál predsedu strany a predsedu vlády. Keďže nie som zaťažený každodennou exekutívnou agendou, už teraz mám predstavu, ako budem robiť politiku. Jednoducho nás bude podstatne viac počuť a budeme viac argumentovať.

Myslíte si, že sociálne opatrenia vlády, ako je napríklad zvýšenie platov vo verejnej sfére, rast minimálnej mzdy, podpora seniorov či mladých rodín, sú riešením, ako pritiahnuť voličov?

To je naša povinná jazda. V žiadnom prípade nechcem opustiť ľavicový priestor. Smer urobil kus dobrej roboty. Nemôžem ako predseda strany dovoliť, aby Smer zabudol na silné sociálne témy. Okrem toho budeme viac komunikovať témy, ktoré sa proti Smeru používajú. Budeme hovoriť, čo hrozí, keby vznikla koalícia zložená z opozičných strán. To je predsa hotové nešťastie. Bude hovoriť SaS, že chce mať bezpečnejšiu krajinu? Áno, asi bude všetkých odpočúvať. Bude hovoriť o odvodovom koliesku, ktoré stojí miliardu zo štátneho rozpočtu? A to nehovorím o mafiánovi Kollárovi.

Ako však chcete napriek tomu prekonať silnú polarizáciu v spoločnosti?

My sme mesiac nič nepovedali. Polarizácia vznikla tým, že médiá s tretím sektorom vytvorili front a bez dôkazov poobviňovali Smer z vecí, ktoré idú za akúkoľvek hranu. Ak tu niekto polarizáciu vytvoril, neboli sme to my. Nikoho neobviňujeme z vraždy. Budeme sa musieť brániť. Nechcem polarizovať spoločnosť. Mám skúsenosti a viem, čo treba robiť, ale za polarizáciu zodpovedá opozícia, tretí sektor a médiá.

Kto bude kandidátom Smeru na post prezidenta?

Toto je téma na september 2018. Hlavne som zvedavý, ako sa pán prezident vysporiada s podozreniami voči nemu, a tie sú nepekné.

Viete, či bude znovu kandidovať na post prezidenta?

Neviem, ani ma to nezaujíma. Môžem povedať, že ja určite kandidovať nebudem. Teda ma nemôže nikto obviniť z nejakej kampane, ak pripomínam verejnosti podozrivé veci o prezidentovi.

Je pravda, že stále zvažujete, že by ste podporili kandidatúru podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča?

Smer ako silná strana musí mať kandidáta na prezidenta. Mám v hlave niekoľko mien, ale môžete mať v hlave tisíc mien, pokiaľ s tým ten človek nesúhlasí. Na túto tému som sa zatiaľ nerozprával s nikým. Ako však veci fungujú? Niekto sa prihlási, že chce kandidovať a hneď je vonku lekárska správa, ktorá ho zareže. Logicky ľudia zvažujú, či chcú podstúpiť hrabanie sa v ich súkromí či minulosti. Dnes nájsť slušného človeka, nie nejakého daňového podvodníka, bude veľký problém.

Vaši predchodcovia na poste premiéra Vladimír Mečiar aj Mikuláš Dzurinda odišli z politiky ako porazení, ich strany neprežili. Ako si svoj koniec v politike predstavujete vy?

Neporovnávajte Smer s Mečiarom a Dzurindom. Tí zďaleka nedosiahli to, čo sme dosiahli my. Sme 19 rokov na politickej scéne, toľko nevydržalo ani SDKÚ, ani HZDS. Vyhrali sme štyrikrát parlamentné voľby. Sme v polovici nášho tretieho vládneho obdobia a stále sme najsilnejšia strana. Pán Mečiar bol necelých sedem rokov premiérom, pán Dzurinda takmer osem rokov a ja desať rokov a stále som predsedom strany, ktorá má premiéra. Nikam neodchádzame, chceme ísť do volieb ako strana, ktorá má ambíciu voľby vyhrať. Takže nemáme čo porovnávať.

Po demisii ste sa vrátili do parlamentu. Budete ďalej poslancom?

Ešte to nebudem hovoriť, ale chcem mať v parlamente väčšiu zodpovednosť.

Má to znamenať, že budete šéfovať poslaneckému klubu Smeru?

Zatiaľ to nebudem komentovať. O predsedovi poslaneckého klubu rozhodujú poslanci.

V minulosti ste sa vyjadrili, že keď bude vznesené obvinenie voči podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi za neoprávnené odpočty DPH, od ktorého si prenajímate byt, odsťahujete sa z komplexu Bonaparte. Pán Bašternák je už nejaký čas obžalovaný. Naplníte teda svoj prísľub?

Napriek hektickému obdobiu si stále veľmi intenzívne hľadám bývanie. Nájsť si normálne bývanie nie je také jednoduché.

Prečo by nebolo?

Mal som pokusy, ale dnes nájsť bývanie v Bratislave bez toho, aby nebolo historicky zaťažené ľuďmi, ktorí boli takí alebo onakí, je takmer nemožné. Našiel som si jeden dom, ale medzi jeho predchádzajúcimi vlastníkmi bola aj jedna dlhoročne odsúdená osoba. Potom som si našiel druhý dom, ten bol zase napojený na nejakých škaredých podnikateľov. Nepotrebujem ísť teraz z kaluže do blata.