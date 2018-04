Matovič kúpil pozemky od Majského

Matovič od jeho firmy v minulosti kúpil pozemok pri Trnave. Tento fakt vyšiel najavo po tom, čo Matovič nedávno obvinil dnes už bývalého ministra vnútra Tomáša Druckera z podozrivej kúpy pozemkov.

Matovičovi kontroval nedávno v relácii O 5 minút 12 generálny manažér Smeru Viktor Stromček. „To asi potom znamená, že vy, keď ste kupovali a – mal by som použiť váš slovník – špinavé kšefty ste robili s pánom Majským, Stránskou, tzv. TAZ-kou, tak to asi znamená potom, že rovnakým spôsobom sa pozeráte na to, ako to robil Tomáš Drucker,“ povedal Stromček. Matovič predtým vyčítal Druckerovi, že sa pri kúpe pozemkov zaštítil manželkou. Na manželku však prepísal biznis aj Matovič. „No a vy ste prepísali všetko na pani manželku, takže to je asi váš podnikateľský manuál, ako robiť kšefty a ako robiť, vo vašom slovníku, podvody,“ povedal Stromček.

Bol to obrovský areál, ktorý v Trnave Majský sprivatizoval. A potom, čo je preňho typické, nič iné s tým nerobil, iba to celé rozpredával. Igor Matovič

Matovič sa obhajuje inzerátom

Matovič má svoju verziu. „Kupovali sme pozemky, mne sa zdá, že okolo roku 2000 alebo 2001, keď firma Jozefa Majského, ktorá sprivatizovala TAZ (Trnavské automobilové závody) – myslím, že sa volala Sipox alebo Sipox Holding – tie pozemky rozpredávala. Priznám sa, že si už ani úplne presne nepamätám cenu. Ale bola to trhová cena, za ktorú tie pozemky kupovalo niekoľko stoviek ľudí v Trnave. Buď išlo o súkromné osoby, alebo o firmy. Takisto sme kúpili časť pozemkov aj my s manželkou. V roku 2006 som sa svojho majetku vzdal v prospech svojej manželky, asi štyri alebo päť rokov pred vstupom do politiky. Odvtedy je jediným majiteľom tých pozemkov moja manželka Pavlína Matovičová a máme ich zaradené v každom jednom majetkovom priznaní, sú verejne napísané na ňu, a neviem, čo by som k tomu ešte mal povedať,“ povedal Matovič.

Faktom však je, že hodnota pozemkov v Trnave a okolí v posledných rokoch raketovo vzrástla a Matovičovcom sa kúpa pozemkov od Majského oplatila. Región má najnižšiu nezamestnanosť v krajine a podnikatelia sa tam bijú nielen o pracovnú silu, ale aj o pozemky vhodné na podnikanie.

Igor Matovič v pozemkovom obchode s Jozefom Majským žiaden problém nevidí. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Zámery, aké mali s pozemkom, vysvetľuje opozičný poslanec takto: „My sme tam pôvodne chceli stavať tlačiareň, ale nakoniec sme ju tam nepostavili. Kúpili sme halu, ktorá už bola postavená. Tie pozemky v podstate odvtedy ležia ladom, nič sa s nimi nerobí." Matovič tvrdí, že jeho prípad sa s Druckerovým vôbec nedá porovnávať. Drucker mal totiž podľa Matoviča ešte ako šéf Slovenskej pošty zvýhodňovať istú firmu a od ľudí, ktorí za ňou stoja, kúpila vraj Druckerova manželka pozemky, za ktoré podľa Matoviča zaplatila výrazne menej, ako je trhová cena. Drucker tieto obvinenia odmietol.

Koľko Matovič zaplatil za pozemky Majského firme, si už nepamätá, mohlo vraj ísť o pár stoviek korún za štvorcový meter. „Bol to obrovský areál, ktorý v Trnave Majský sprivatizoval. A potom, čo je preňho typické, nič iné s tým nerobil, iba to celé rozpredával. Mohol to byť pozemok, ktorý mal aj niekoľko stoviek hektárov a my sme z toho kúpili možno jeden a pol hektára. Majský predal ten obrovský areál nemeckej firme, to je svetová technologická firma vo výrobe prevodoviek a spojok. Čiže niečo predal malým, niečo veľkým, a my sme boli z tých malých,“ vraví Matovič.

Zdôrazňuje, že v tom čase nebol politikom a Majskému nevybavil ani privatizáciu, ani mu nedával žiadne zákazky. O predaji pozemkov sa vraj dozvedel asi z inzerátu. „Aj my sme vtedy vydávali inzertné noviny, myslím, že to bolo aj v ponuke v našich novinách,“ povedal Matovič.

Zvláštny odkaz Majského

Trnavské automobilové závody, sprivatizované výhodne Majským, boli predtým štátnym podnikom so sídlom v Trnave. Od roku 1967 bola „TAZ-ka“ národným podnikom začleneným do trustu Československé automobilové závody v Prahe. Vyrábala napríklad úžitkové vozidlo Škoda 1203, známe sanitky oblých tvarov, aké jazdili pred novembrom '89.

K prípade predaja pozemkov denník Pravda oslovil ľudí z prostredia Majského a získal zvláštnu odpoveď. Majský si na predaj pozemkov Igorovi Matovičovi vraj nespomína. Pozemky vraj kedysi Matovičovi predal, ale „bol to úplne iný Matovič, nie Igor“. Čo odpoveďou Majský myslí, nie je jasné, keďže Igor Matovič kúpu pozemku priznal.

Majský bol spolu s Patrikom Pachingerom a Dávidom Brtvom trestne stíhaný v kauze tunelovania nebankových spoločností. Brtvu a Pachingera Najvyšší súd nedávno odsúdil na sedem rokov. Majského pre zdravotné problémy vyčlenili na samostatné konanie. Dokonca sa špekuluje o možnosti prerušenia trestného stíhania, ak by sa ukázalo, že Majský je vážne chorý.

Ešte v roku 1998 web magazínu Trend napísal, že po zaradení firmy do holdingového združenia Sipox „dochádza k neúčelnému rozpredaju majetku“. Web sa odvolával nemenované zdroje. Majský vtedy toto tvrdenie poprel: „Je pravda, že sme niektoré haly alebo pozemky predali, ale to len preto, aby sme mohli vyplatiť mzdy či energiu, pretože TAZ zatiaľ nemajú šancu vyžiť z výroby. A teda nie Majský si zobral peniaze, ale ich dal naspäť do fabriky,“ tvrdil.