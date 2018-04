Kaliňák tvrdí, že o unesenom Vietnamcovi na palube vládneho špeciálu nevedel

Malo sa tak stať minulý rok v lete počas návštevy vietnamského ministra vnútra pre bezpečnosť generála To Lama v Bratislave.

Exminister Kaliňák pre Pravdu povedal, že Slovensko už od augusta minulého roka spolupracovalo s nemeckými bezpečnostnými zložkami a poskytovalo im informácie z elektronických databáz. „Komunikácia bola v režime utajenia, a tak sme s informáciami na verejnosti nepracovali. Po tom, čo nemecké médiá nejaké údaje už zverejnili, nie sme ani my viazaní. Môžem len vyjadriť hlboké znepokojenie, že ak by sa to potvrdilo, tak mohlo dôjsť k zneužitiu pracovnej cesty ministra vnútra Vietnamskej republiky na iné ako pracovné a priateľské stretnutie,“ povedal Kaliňák.

Je jednoznačné, že by nás to mohlo vážne postihnúť. Ak sa to stalo, tak zrejme za chrbtom Slovenska. bezpečnostný analytik Milan Žitný

Minulý týždeň sa pritom v Berlíne začal proces, týkajúci sa únosu bývalého vysokého vietnamského funkcionára. Spolkový generálny štátny zástupca obvinil 47-ročného Longa N. H. zo „zbavenia slobody“ a „špionáže“. Long mal byť nápomocný pri únose Vietnamca Trinh Xuan Thanha z Berlína minulé leto. Long je prvým obvineným v prípade. Dňa 23. júla 2017 násilím vtiahli viaceré osoby Trinha v berlínskej zoo do dodávky spolu s jeho vietnamskou partnerkou.

Tri dni po únose 26. júla 2017 odcestovali viacerí podozriví v prenajatom aute z Prahy do Bratislavy. Auto podľa údajov satelitnej navigácie GPS zaparkovali pred bratislavským hotelom Bôrik. Hotel je pod správou slovenskej vlády a práve v deň, keď tam podozriví zaparkovali, bolo na Bôriku pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov. Na stretnutí sa zúčastnili vietnamský minister vnútra To Lam, ale aj generál Hung, hlavný podozrivý a pravdepodobný organizátor únosu.

Únos spôsobil napätie v nemecko-vietnamských vzťahoch a navyše môže zasiahnuť aj do vzťahov Nemecka a Slovenska, ale aj Slovenska a Vietnamu. Už v stredu má byť na návšteve Nemecka premiér Peter Pellegrini. Má naplánované stretnutie s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeirom a kancelárkou Angelou Merkelovou. Je možné, že súčasťou rozhovorov bude aj vietnamská aféra.

Predchádzajúca Merkelovej vláda po únose tvrdila, že veci nenechá len tak. Nemecko vlani vyhostilo jedného vietnamského diplomata, ktorý bol podľa Berlína v skutočnosti príslušníkom tajnej služby. "Thanha uniesli za použitia metód, o ktorých veríme, že ich vidíme v napínavých filmov z čias studenej vojny. Nemôžeme to akceptovať,“ komentoval prípad vlani v auguste vtedajší nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel.

"Bolo by to značne zahanbujúce pre všetkých zainteresovaných,“ reagoval expert na medzinárodné vzťahy Alexander Clarkson na otázku, čo by znamenalo pre Slovensko, keby sa potvrdilo, že do únosu sa priamo či nevedomky zapojilo. "Incident znepokojil vplyvnú vietnamskú komunitu a Nemecko a nahneval príslušníkov bezpečnostných služieb. Bratislava bude musieť prísť s nejakými odpoveďami,“ myslí si Clarkson, ktorý vyučuje na King's College v Londýne.

Žitný: Spolupráca by bola absurdná

Bezpečnostný analytik Milan Žitný považuje za absurdné, že by Slovensko pristúpilo na spoluprácu pri únose občana zo spriatelenej a tak blízkej krajiny, ako je Nemecko. „Je jednoznačné, že by nás to mohlo vážne postihnúť. Ak sa to stalo, tak zrejme za chrbtom Slovenska,“ povedal analytik.

Exminister Kaliňák odmietol, že by slovenská strana vedela, že na palube vládneho špeciálu by mohla byť osoba unesená v Nemecku. „Jednak na palube a v zozname cestujúcich, ktorý sme dostali ešte predtým, ako vietnamská delegácia vôbec prišla, sa takéto meno nenachádzalo. Navyše, ani z nemeckej strany nás nikto neinformoval, že by mal byť na palube niekto spútaný alebo obmedzený na slobode, prípadne, že by sme dostali žiadosť o prepravu ležiaceho pacienta. Tieto veci teóriu o preprave uneseného spochybňujú, ale neviem sa k tomu viac vyjadriť,“ uviedol pre Pravdu exminister.

Ak by sa niektoré informácie podľa Kaliňáka predsa len potvrdili, bolo by to zarážajúce bez ohľadu na to, že išlo o vietnamského podnikateľa, ktorý bol podozrivý zo sprenevery viac ako 100 miliónov dolárov a je podozrivý z trestnej činnosti aj v samotnom Nemecku. Podľa Kaliňáka sa malo postupovať štandardnými metódami. „Určite by sme azyl neudelili niekomu, kto je podozrivý z ekonomickej trestnej činnosti. Treba vidieť rozdiel medzi disidentom a zločincom. Ale vzhľadom na to, že sme neboli informovaní a oboznámení v tejto veci, považujem to za veľmi nekorektné,“ doplnil.

Premiér Pellegrini sa už o prípad začal zaujímať. „Zatiaľ nemám úplne detailnú informáciu, pretože je to čerstvá informácia. Ministerstvo vnútra momentálne komunikuje s vietnamskou stranou, aby sa overilo presné zloženie delegácie, či nebol na palube niekto, kto mohol byť vydávaný za niekoho iného a slovenská strana o tom ani nemusela vedieť,“ vyhlásil Pellegrini v TV Markíza.