HZS ratovala v Nízkych Tatrách Češku, v Slovenskom raji Rakúšanku

Ako na svojej webovej stránke informovala HZS, pri páde si Češka poranila dolnú končatinu a nebola schopná samostatne pokračovať. Horskí záchranári našli ženu v ťažko prístupnom teréne v hustom lesnom poraste.

Poskytli jej neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nohu zafixovali vákuovou dlahou a za pomoci lanovej techniky a nosidiel ju transportovali do Svidovského sedla. Tam ju naložili do terénneho vozidla HZS a dopravili do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.

Pomoc dievčatku v ústí Sokolej doliny

HZS zasahovala popoludní aj v Slovenskom raji, keď o pomoc požiadala matka 10–ročnej turistky z Rakúska.

Dievčatko si pádom na turistickom chodníku v oblasti ústia Sokolej doliny spôsobilo úraz chodidla.

Záchranári HZS zo Slovenského raja jej po príchode na miesto poskytli základnú zdravotnú starostlivosť a zranenú končatinu jej zafixovali. Po ošetrení ju pomocou nosidiel Kong transportovali na Klauzy, odkiaľ bola terénnym vozidlom HZS dopravená do nemocničného zariadenia.