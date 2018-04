Chemik Štibrányi: Novičok, je to hra s informáciami

Chemikom v tejto kauze veľa vecí nesedí a teórii o novičku skôr neveria. Docent Ladislav Štibrányi z oddelenia anorganickej technológie a výskumný pracovník Ústavu integrovanej bezpečnosti zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripomína, že ani jedna strana neukázala jasné dôkazy.

Novičok je osemkrát silnejší ako jed VX, ktorý zabil Kim Čong-nama, nevlastného brata severokórejského lídra Kim Čong-una. Obaja Skripaľovci sa podľa informácií z Veľkej Británie uzdravujú. Je vôbec možné prežiť otravu novičkom?

Ten účinok je len deklarovaný. Novičkov je veľa, ale ten najúčinnejší, o ktorom sa rozpráva, že bol použitý, by mal byť päť- až osemkrát účinnejší ako americká nervovoparalytická VX, ktorej toxická dávka pre človeka je menej ako 10 miligramov, čo je tak polovica kvapky vody. Pri vysoko účinných toxických látkach sú koncentrácie také nízke, že dať takúto malú dávku, aby ste prežili, je komplikované. Odpovedať na otázku, ako je možné, že Skripaľovci prežili, je veľmi ťažké, lebo to nikto nevie vysvetliť. Keď ležali v nemocnici v kóme, všetci tvrdili, že sú takmer mŕtvi.

Žiadna krajina sa neprizná, že tieto látky vyrába. Tieto údaje sú utajené. Aj jedna, aj druhá strana upravujú pravdu, tak ako im to vyhovuje.

Ukázalo sa, že odborníci na bojové chemické látky ten stav neodhadli dobre. Z čisto technického hľadiska je možné prežiť otravu novičkom len vtedy, keď použitá látka bola pod koncentráciou, ktorá je smrtiaca. Ten, kto jedom útočil, musel použiť strašne nízku dávku. Ak mal úmysel vraždiť, tak zlyhal. Nepochybujem, že boli otrávení bojovou chemickou látkou. Buď to bola iná látka, ktorá nebola najjedovatejším novičkom, alebo to musela byť veľmi nízka dávka.

Mohla Skripaľovcov zachrániť nejaká protilátka a ako na ňu prišli britskí lekári tak rýchlo?

Experti tvrdia, že proti nervovoparalytickým latkám typu novičok nie sú antidóta (protilátka – pozn. red.) a že sú len látky podporujúce prežitie ako atropín a podobne. Otrava novičkami má za následok také fatálne zmeny u otrávených, že po čase aj tak zomrú. Navyše, keď niekto tvrdí, že novičok nemá, je vysoko pravdepodobné, že nemôže mať ani špecifickú protilátku.

Myslíte si, vy osobne, že Skripaľovcov otrávili novičkom?

Podivná bola tá rýchlosť, s akou povedali, že to bol novičok, a na druhej strane, že nedošlo k úmrtiu otrávených a tí ľudia to prežili. Ani jedna strana neukázala žiadne vedecky relevantné analytické dôkazy. Angličania, Česi aj ostatní tvrdia, že novičok alebo novičky nevyrábali, ale na druhej strane majú informácie potrebné na ich identifikáciu. Tie indície sú naozaj zvláštne. Keby niekto priniesol fyzikálne dôkazy, ako napríklad spektrálne dáta odobratých vzoriek zeminy, stery z predmetov alebo analýzy odberu ovzdušia, tvrdenia o použitých látkach by sme akceptovali skôr. Ale experti a politici tvrdia, že vedia, že je to novičok a my tomu máme veriť.

Ladislav Štibrányi. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Lavičku a iné miesta, kde sa zdržiavali otrávení Skripaľovci, začali dekontaminovať len asi pred týždňom, čo je viac ako mesiac po útoku. Ak je v obývanej oblasti použitý silný nervovoparalytický jed, ktorý môže ohroziť aj iných ľudí, netreba začať čistiť hneď a nečakať niekoľko týždňov?

Čím robili dekontamináciu, nebolo publikované. Bežným dekontaminačným prostriedkom na bojové chemické látky je roztok chlórnanu, ktorý narúša štruktúru bojových chemických látok. Dozvedeli sme sa, že otca a dcéru našli v kóme sedieť na lavičke. Údajne aj strážnik, ktorý ich našiel a prenášal, mal javiť príznaky otravy. Keby látky použité na otravu boli také jedovaté, ako opisujú odborníci, tak by aj holuby v okolí či zvieratá v byte Skripaľovcov boli otrávené.

Dekontaminovať sa dá aj na nulu, čo je veľmi náročné, alebo pod koncentráciu, ktorá už nie je pre okolie toxická. Bez ohľadu, aká bojová chemická látka bola proti Skripaľovcom použitá, prežili to i keď s ňou boli v priamom kontakte, čo nepriamo indikuje aj na jej toxicitu. Takže ak sa dekontaminácia robí až o mesiac, nepriamo to svedčí o tom, aká nebezpečná látka bola použitá.

Kto okrem Rusov môže poznať celý vzorec novička?

Na syntéze zlúčenín štvrtej generácie bojových chemických látok, projekt sa volal FOLIANT/NOVIČOK, robila skupina špičkových a motivovaných ruských chemikov medzi sedemdesiatymi a deväťdesiatymi rokmi minulého storočia. Vzorce existujú, keď z Ruska ušli výskumníci, ktorí na projekte pracovali, prezradili ich Američanom a neskôr v roku 1995 ich publikovali. Na druhej strane však platí, že keď viete vzorce bojových chemických látok a máte šikovných chemikov, vyrobíte ich. Vojenskí vedci chemici v rámci obrany proti zbraniam hromadného ničenia tieto látky za účelom ochrany proti týmto latkám môžu vyrobiť.

So štruktúrou novička experimentovali aj iné krajiny, existuje jeho viacero druhov. Dá sa zistiť, že ide napríklad o ruský produkt?

Nie. Kriminalistická stopa, ktorá identifikuje nervovoparalytický jed, nehovorí, kto to urobil, ale ukazuje len na zloženie použitej látky. Odkiaľ táto použitá látka bola, by sa dalo presnejšie určiť len vtedy, keby toxikológovia skúmajúci miesto činu mali originál z Ruska a porovnali by jeho zloženie. Identifikácia pôvodcu je v princípe možná na základe stopovej analýzy nečistôt súvisiacich so systémom syntézy. Porovnané analytické dáta zvyšujú pravdepodobnosť určenia pôvodcu, kto použitý jed asi vyrobil.

Pri každom technickom postupe syntézy čistenia a separácie vznikne iné zloženie týchto sprievodných nečistôt, ktoré v prípade použitých organofosfátov tvoria asi päť percent zloženia. Jedine takto sa dá s vysokou pravdepodobnosťou povedať, odkiaľ látka je. Keďže Rusi tvrdia, že nervovoparalytické latky od deväťdesiatych rokoch nevyrábajú a tieto látky nie sú nekonečne stabilné, aj keby toxikológovia a analytici mali fľaštičku novička zo Sovietskeho zväzu, tak už bude iný ako čerstvo zosyntetizovaný.

Tento jed mala testovať armáda v socialistickom Československu. Čo o tom viete?

Keď ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov hovoril o Česku, Slovensku či Švédsku, pravdepodobne len blufoval alebo pracoval s informáciami špionážnych služieb, ktoré tieto činnosti monitorujú. Nikto sa neprizná, že tento výskum robil. Tím armádnych chemikov mohol bojové chemické latky zosyntetizovať, pretože štáty a zložky civilnej obrany a armáda potrebujú vedieť ochrániť ľudí v prípade ich použitia. Sme však malý štát, aby sme vyrábali bojové chemické látky. Kým to nebolo zakázané Dohovorom o chemických zbraniach, každý za účelom ochrany obyvateľstva mohol vzorky bojových chemických látok vyrábať a testovať.

V roku 2011 vyšiel v Chemických Listoch vedecký článok českých vedcov E. Halamka a Z. Koblihu pracujúcich v Ústave ochrany proti zbraniam hromadného ničenia Univerzity obrany Víta Nejedlého o potenciálnych bojových chemických látkach. V práci je kapitola o zlúčeninách projektu FOLIANT/NOVIČOK, čo tieto latky reprezentujú, ako sa k nim dá syntézou dostať, aké majú limity detekcie, a to, že predstavujú najjedovatejšie organické zlúčeniny. V rámci ochrany štátu a obyvateľstva určite existujú mechanizmy pre prípady zistenia látok potenciálne ohrozujúcich obyvateľstvo. Látky sa preventívne zosyntetizujú a analyzuje sa, čo treba urobiť v prípade útoku na ochranu obyvateľstva.

Stretli ste sa v praxi s touto látkou?

Pracujem v laboratóriu zameranom na stopovú analýzu. Máme projekt Centrum excelencie bezpečnostného výskumu, projekt sa zaoberá drogami, výbušninami, jedovatými látkami a všetkými možnými bezpečnostnými aspektmi spojenými s forenzným výskumom. Laboratóriá však nie sú vybavené na výrobu toxických látok. Syntéza neprichádza absolútne do úvahy, pretože na to potrebujete mať špecialistov, ktorí majú skúsenosti s daným typom syntézy. Kedysi dávno sme pre Duslo Šaľa vyrábali fosfarzény, ktoré sú tiež na báze fosforových zlúčenín. Vtedy sme sa stretli s látkami, z ktorých by sa aj zlúčeniny podobné novičku dali vyrobiť. Osobne som sa s organofosfátmi stretol iba vo vedeckej literatúre.

V akom skupenstve sa novičok drží? Ako sa môže použiť pri útoku?

Ak sú to látky typu VX, tak najpravdepodobne sú novičky prchavé kvapaliny. Novičky, ako aj bojové chemické latky VX, môžu vstúpiť do tela dýchacími cestami, cez sliznice, tráviacim traktom alebo perkutálne, teda cez kožu. Pri otrave preniknutím jedu cez kožu je účinok najslabší. Použitým jedom sa môže potrieť kľučka alebo dať ho do jedla či pitia. Prípadne vstreknúť aj priamo na telo. Pri nadýchaní sa otrávite už pri odparení jednej malej kvapky v miestnosti, ak sa tam zdržujete niekoľko hodín. Nehovoriac o tom, že tak, ako sú novičky opisované, ide o binárne zlúčeniny, čiže tesne pred použitím sa zmiešajú jednotlivé časti a vtedy vznikne jedovatá substancia. Robiť to bez laboratória, ochranných prostriedkov, niekde v hotelovej izbe je nepravdepodobné. Ten, kto to urobil, musel doniesť zlúčeniny, niekde ich pomiešať a použiť. A samozrejme by to hlavne musel aj sám prežiť.

Lavrov vyhlásil, že podľa analýz uskutočnených v jednom švajčiarskom laboratóriu pracujúcom pre Organizáciu pre zákaz chemických zbraní bolo zo vzoriek odobratých v Salisbury zistené použitie toxickej psychoaktívnej látky označovanej ako BZ. Ide o látku s miernejším účinkami, ktorá má človeka znehybniť, dezorientovať. Človek však po niekoľkých dňoch vyzdravie. Je možné, že agent s dcérou mohli byť otrávení týmto jedom?

Látky BZ nie sú organofosfáty a nie sú tak bežne smrteľné, ale zasiahnutý je dezorientovaný, začne zvracať, je mu zle, trasie sa a ak je vojak, nemôže už ďalej bojovať. Až pri vysokých dávkach hrozí smrť. Treba povedať, že nervovoparalytické bojové chemické látky na báze zlúčenín fosforu majú podobné účinky a prejavy u postihnutých osôb. Zúžené zreničky, pena na ústach, trasenie, kóma, smrť. Podľa vonkajších znakov otravy sa však nedá určiť, ktorý jed to bol. Z toho mála pre vedcov relevantných informácií nedokážem povedať, či išlo o BZ.

BZ sa podľa Lavrova nevyrábala v Sovietskom zväze ani v Rusku. Kde teda?

Žiadna krajina sa neprizná, že tieto látky vyrába. Tieto údaje sú utajené. Aj jedna, aj druhá strana upravujú pravdu, tak ako im to vyhovuje. Tie odborné a technické náznaky naznačujú viaceré možnosti a medzery treba vyplniť dôkazmi. Po otrave sa nájde látka na tele aj v tele. Podľa toho, čo som sa dozvedel, spálili sa aj obrusy z reštaurácie, kde Skripaľovci jedli a dôkazy sú preč. Pri komunikácii sa len hovorí, že útok bol realizovaný novičkom, ale chýbajú podrobnejšie dôkazy. Je to hra s informáciami, ale to už je o politike.