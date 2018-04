Patrik Pachinger do väzenia nenastúpil

Patrik Pachinger, právoplatne 28. marca odsúdený Najvyšším súdom (NS) SR v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na sedemročný trest odňatia slobody, do väzenia do pondelka nenastúpil. TASR to v pondelok potvrdili justičné zdroje.