Stane sa šéfom polície Peter Kovařík?

Dočasný prezident Policajného zboru by mohol byť známy v polovici mája, avizoval premiér Peter Pellegrini (Smer). Konkrétne mená, ktoré sú v hre, zatiaľ nespresnil. Zdôraznil však, že nový policajný prezident musí byť profesionál bez prepojení na politické strany či obchodné skupiny.

Rozhodovanie o novom policajnom prezidentovi má v rukách ministerka vnútra Denisa Saková (Smer). Pellegrini uviedol, že jej dal jasné zadanie – poveriť touto funkciou profesionála z polície, ktorý nie je prepojený na žiadne politické strany ani obchodné skupiny. „Snažím sa vyslať zásadný signál, nech mi s menom, ktoré nespĺňa tieto podmienky, nikto ani nepríde do kancelárie,“ zdôraznil predseda vlády v relácii televízie Markíza.

Odchádzajúci policajný šéf Tibor Gašpar oznámil koniec vo funkcii k 31. máju. Podľa Pellegriniho však nebude potrebné čakať do tohto dátumu. Skonštatoval, že on sám zatiaľ nevie, kto by mal dočasnú funkciu získať.

Na otázku, či je horúcim kandidátom Peter Kovařík, ktorý aktuálne šéfuje odboru prevencie korupcie na Úrade vlády a počas vlády Ivety Radičovej viedol Úrad boja proti korupcii, Pellegrini povedal, že by sa mu ako možný kandidát pozdával. „Pána Kovaříka poznám, pretože pracuje na Úrade vlády. Je to človek, ktorý má za úlohu bez zásahu akejkoľvek politickej moci navrhovať opatrenia, ktoré majú zúžiť v spoločnosti priestor na korupčné správanie,“ poznamenal premiér.

Medzi možnými uchádzačmi o najvyšší policajný post sa spomína aj meno bratislavského krajského policajného riaditeľa Csabu Faragóa. Pellegrini nevedel povedať, či by bol dobrým kandidátom. Priznal len, že sa s ním osobne stretol iba raz, keď mu ako predsedovi parlamentu vykradli byt. Stalo sa tak v decembri 2015. Premiér však pripustil, že nový policajný šéf nemusí byť generálom a môže mať aj nižšiu hodnosť.