Pomôže farmárom špeciálna kobra?

Zriadenie poľnohospodárskej kobry je jednou z požiadaviek, ktorú predložili farmári minulý týždeň vo štvrtok ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nom. SNS). Pod dokument s názvom Košická výzva sa podpísalo 30 poľnohospo­dárskych združení. Obsahuje 18 bodov týkajúcich sa pôdy, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, policajného vyšetrovania a účasti na tvorbe legislatívy.

Špeciálna kobra by mala podľa farmárov fungovať v rámci ministerstva vnútra a polície a vyšetrovala by subvenčné podvody, nezákonné obhospodarovanie pôdy, násilnosti páchané na poľnohospodároch či obsadzovanie cudzích parciel bez právneho titulu.

Chceli sme, aby sa vytvoril nejaký špecializovaný orgán, odbor v rámci polície, kde by boli ľudia, ktorí sú kompetentní a majú vedomosti o tejto problematike. Aby sa nemohli vyhovárať, že tomu nerozumejú, nevedia, ktoré parcely sú ktoré a podobne. Lucia Gallová, prezidentka Vidieckej platformy

Jaroslav Jánoš zo Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska vo štvrtok argumentoval, že najväčším problémom je, keď sa farmár nedostane k pôde, ktorú má vo vlastníctve či prenajatú a užíva ju niekto iný a dokonca na ňu berie dotácie. Pre Pravdu následne priblížil, prečo s požiadavkou na vznik nového policajného útvaru vôbec prišli.

„Policajná kobra väčšinou vznikala na rýchlych a extrémnych šoférov, ktorí sa nevedeli vpratať do kože. To isté sa deje aj na slovenskom poľnohospodárskom trhu. Sú tu skupiny, ktoré neváhajú použiť akékoľvek prostriedky na to, aby dosiahli svoj cieľ – vytiahli peniaze z eurofondov a používali ich na vlastné účely. Samozrejme, že tie peniaze potom chýbajú tam, kde mali naozaj skončiť – pre malých a stredných farmárov,“ upozornil Jánoš.

Zdôraznil, že ich na stretnutí s ministerkou šokovala štatistika, s ktorou prišiel košický krajský policajný riaditeľ Juraj Leško. Ten oznámil, že od roku 2014 evidovali 98 spisov a v 82 prípadoch bolo trestné oznámenie odmietnuté alebo trestné stíhanie pozastavené, pretože išlo o občianske spory. „Je to naozaj tak, alebo polícia vedome zahladzuje trestné činy, ktoré sa stali, a nevyšetruje ich? Z nás robia hlupákov, veď neverím, že hocijaký občan len tak rozhadzuje trestné oznámenia. Na poliach tiekla krv, dali sme trestné oznámenia, aj za subvenčné podvody, a protistrany ani len nevypočuli,“ rozhorčil sa Jánoš.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná sa so zástupcami poľnohospodárov stretla minulý štvrtok v Košiciach. Autor: SITA, Ivan Fleischer

„Dáme trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru s nádejou, že bude vybavené rýchlejšie. Lenže Generálna prokuratúra ho pošle späť, ja neviem, do Veľkej Idy na miestu policajnú stanicu a tam to policajt vyšetruje. On však nie je školený na danú problematiku poľnohospodárstva, nedokáže posúdiť, či je trestné oznámenie oprávnené, alebo bezpredmetné,“ upozorňuje poľnohospodár, ktorý verí, že v prípade špecializovaného útvaru by sa situácia mohla zlepšiť.

Rovnaký názor má aj Lucia Gallová, prezidentka Vidieckej platformy. Podľa jej slov už na stretnutí s ministerkou Matečnou tlmočili, že majú pocit, že policajti, ktorí by mali riešiť tieto prípady, nemajú žiadne kompetencie. „Preto by sme chceli, aby sa vytvoril nejaký špecializovaný orgán, odbor v rámci polície, kde by boli ľudia, ktorí sú kompetentní a majú vedomosti o tejto problematike. Aby sa nemohli vyhovárať, že tomu nerozumejú, nevedia, ktoré parcely sú ktoré a podobne,“ vysvetlila a dodala, že majú skúsenosti s tým, že policajti často nevedia prípad priamo na mieste posúdiť.

Ministerstvo vnútra nevylučuje, že by sa veci mohli pohnúť. Hovorkyňa Andrea Dobiášová na otázku, či by rezort vznik kobry podporil, priamo neodpovedala. Skonštatovala však, že polícia využíva všetky prostriedky, ktoré jej zákon dovoľuje a umožňuje. „Podvody sú ekonomickou kriminalitou, ktorá je bežnou súčasťou policajnej agendy. Zaoberajú sa ňou vyšetrovatelia, ktorí sa špecializujú na ekonomické trestné činy,“ objasnila.

Zároveň Dobiášová upozornila, že pojmom „kobra“ sa neoznačuje špeciálne zriadený odbor, ktorý sa zaoberá len špeciálne vybraným trestným činom. „Pod týmto názvom sa skrýva spolupráca polície s inými inštitúciami. Napríklad „daňová kobra“ je spolupráca polície s Generálnou prokuratúrou a Finančnou správou na daňových trestných činoch,“ vysvetlila Dobiášová s dôvetkom, že „ministerstvo vnútra samozrejme uvíta, ak ministerstvo pôdohospodárstva príde s iniciatívou na užšiu spoluprácu v prípade podvodov na úseku hospodárskej činnosti.“

Zatiaľ nie je jasné, či sa poľnohospodárska kobra stane realitou. Gabriela Matečná vo štvrtok povedala, že Košickú výzvu si musí najskôr preštudovať a potom sa k jej požiadavkám vyjadrí bližšie. Farmárom sľúbila, že ak budú mať záujem, stretne sa s nimi opäť.

Expertka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská si vie predstaviť, že by na základe súčasnej platnej legislatívy mohol obdobný útvar vzniknúť v rámci národnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). „Predstava poľnohospodárov zrejme nie je taká, že by to boli špecialisti na okresných či krajských riaditeľstvách, čo by bolo aj ťažké dosiahnuť. No v rámci NAKA existuje priestor, nedávno tak vznikla aj národná jednotka proti extrémizmu. Keď sa začali výraznejšie objavovať trestné činy tohto druhu, aplikačná prax si vyžiadala vznik tejto jednotky,“ pripomenula Kurilovská.

„Pravdepodobne by sa takýmto spôsobom dalo postupovať aj v tomto prípade. Pretože v rámci NAKA sú špecialisti, odborníci na konkrétnu oblasť trestnej činnosti, či sú to drogy, extrémizmus alebo korupcia,“ mieni odborníčka.

V prípadoch, keď pôdu zaberie osoba, ktorá ju nemá prenajatú ani vo vlastníctve, by sa dalo hovoriť o skutkovej podstate neoprávneného užívania cudzej veci. „Čiže si myslím, že by sa to dalo riešiť aj na základe aktuálne existujúcich skutkových podstát. No opäť, ak si to vyžaduje aplikačná prax, je veľa takýchto prípadov a nie sú odstíhané, je potrebné navrhnúť novú skutkovú podstatu,“ uzavrela Kurilovská.