Podľa Pellegriniho Vietnamci zneužili pohostinnosť Slovenska

„Jediné, čo sa mohlo stať by bolo, že bola zneužitá pohostinnosť Slovenska a servis, ktorý sme vietnamskej strane poskytli. Takým spôsobom sa dotyčný mohol dostať na palubu, ale nič nenasvedčuje tomu, že to tak bolo,“ uviedol predseda vlády.

Pellegrini povedal, že ministerstvo zahraničných vecí si na vysvetlenie predvolá vietnamského veľvyslanca na Slovensku. Premiér tiež pripad rieši so slovenskou tajnou službou.

K únosu malo dôjsť minulý rok v lete počas návštevy vietnamského ministra vnútra pre bezpečnosť generála To Lama v Bratislave. Slovensko vietnamským predstaviteľom poskytlo vládny špeciál, v ktorom sa mal vraj prepraviť aj unesený podnikateľ, bývalý šéf štátnej stavebnej spoločnosti Trinh Xuan Thanh. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý sa v tom čase stretol s predstaviteľmi Vietnamu, hovoril o znepokojení a pobúrení, ak by sa tieto správy potvrdili.

O okolnostiach celého prípadu informoval nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý si pritom kládol otázku, či Slovensko pomáhalo pri únose. Slovenská strana to dôrazne odmietla. Delegácia z Vietnamu mala priletieť do Viedne, ale nakoniec pristála v Prahe. Vzhľadom na túto zmenu a následný program generála To Lama v Moskve, rezort vnútra mal svojim partnerom poskytnúť vládny špeciál z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy.