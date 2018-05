Nekonám s Kočnerom, ale s pravdou, tvrdí Rusko

Rusko pred súdom vypovedal o okolnostiach vzniku zmeniek a situácii v televízii Markíza okolo roku 2000. Zástupcovia televízie naďalej tvrdia, že zmenky nie sú platné a boli vyhotovené až oveľa neskôr po dohode Ruska s Kočnerom na úkor nových majiteľov televízie.

Prípad druhej zo série štyroch zmeniek pojednával Okresný súd Bratislava V. Vo všetkých prípadoch žaluje Kočnerova spoločnosť „Správa a inkaso zmeniek“ v prvom rade Ruska a v druhom televíziu Markíza, za ktorú mal Rusko ako riaditeľ televízie zmenky vystaviť. V prípade prehry by mal platiť aj Rusko, vďaka svojej deklarovanej insolvencii by sa tomu však mohol úplne vyhnúť.

Spoločná podnikateľská minulosť

„Žalovaný (pozn. red. Rusko) koná v zhode so žalobcom (pozn. red. Kočner), ide mu o jeho prospech a štandardnosť takéhoto postupu je pochybná,“ reagoval právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec na fakt, že Rusko napriek tomu, že je tiež pre nevyplatenie miliónových zmeniek žalovaný, ich pravosť uznáva a v spore podporuje Kočnerove nároky.

V tejto súvislosti advokát poukázal aj na spoločnú podnikateľskú minulosť Ruska a Kočnera v bratislavskom krízovom centre Maják nádeje a označil ich za nedôveryhodných. Upozornil, že Kočner a jeho firmy sa pohybujú na kraji, alebo rovno mimo zákona a sú zapojené vo viacerých kauzách. Kočner sám je v súčasnosti riešený v dvoch trestných konaniach.

Súd po prečítaní námietok obhajcu Markízy vyzval Ruska, aby vysvetlil ako zmenky vznikli a vyjadril sa k ich oprávnenosti. „Nekonám v zhode so žalobcom (pozn. red. Kočner), ale podľa pravdy. Naopak to vy ste ma nahovárali, aby som konal spolu s vami. Neklamem, nevymýšľam si dôvody, preto by dohodnuté nemalo platiť,“ reagoval Rusko, ktorý pred súdom vysvetľoval, že zmenky Kočnerovi v roku 2000 podpísal na urovnanie sporu medzi televíziou a Kočnerovou spoločnosťou Gamatex, ktorá sa za zvláštnych okolností dostala k pohľadávke naviazanej na vysielaciu licenciu televízie. „Podpis zmeniek nepoškodil Markízu, umožnil jej 17 rokov vysielať,“ tvrdil Rusko.

Spor o prvú zmenku Kočner už vyhral

Obhajca Markízy ale predložil posudok súdnej znalkyňe z oblasti písomníctva, podľa ktorého sa Rusko v roku 2000 podpisoval inak ako je podpísaný na týchto zmenkách. „Podpisoval som sa vtedy dvoma spôsobmi, lebo sme vtedy dávali veľa autogramov,“ reagoval na túto výhradu Rusko. Kamenec zároveň navrhol súdu, aby mohli originál zmenky poslať znalcovi do Británie, ktorý dokáže určiť dostupnosť použitého atramentu v čase podpisu a spochybnil tiež dodržanie všetkých náležitostí nútných pri vystavení zmenky podľa zmenkového práva.

Ďalšie pojednávanie v tejto veci, ktoré bolo pôvodne naplánované na štvrtok 3. mája, sa neuskutoční. Ďalšie pojednávanie v tejto veci súd naplánoval na 20. júna. Kočner už spor o prvú zmenku vyhral. Pavol Rusko a spoločnosť Markíza Slovakia majú podľa súdu Kočnerovej spoločnosti Správa a inkaso zmeniek vyplatiť 8 298 479 eur „spolu a nerozdielne“. Rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V ešte nie je právoplatné, právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec predpokladá, že Markíza podá odvolanie, na ktoré má 15 dní. Rusko sa vtedy na vynesení rozsudku nezúčastnil a Kočner rozsudok komentovať nechcel. V prípade tretej zmenky pojednávanie ešte nebolo vytýčené a spor o štvrtú sa nekoná, pretože žalobca neuhradil súdny poplatok.