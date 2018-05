Nový fenomén na cestách, 'cestná pomsta'. Takmer stála život 34-ročného muža

Na snímke z videa vidno začiatok incidentu pri Kysuckom Novom meste, kde otec so synom brutálne zbili vodiča.

Na snímke z videa vidno začiatok incidentu pri Kysuckom Novom meste, kde otec so synom brutálne zbili vodiča. Autor: Printscreen Youtube

Kvôli tragickej dopravnej nehode na diaľnici, pri ktorej vyhasol život otca troch malých detí, sa upchali cesty, ktorými sa riešila obchádzková trasa. „Z uvedeného dôvodu vznikali na ceste I/61 kolóny a doprava bola veľmi zhustená. Žiadali sme vodičov o trpezlivosť a toleranciu počas tohto dopravného obmedzenia. Avšak napriek tomu došlo v pondelok k napadnutiu 34-ročného muža z Púchova,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová. Nad tým, čo predviedli dvaja páchatelia, však zostáva rozum stáť.

Incident z Dubnice nad Váhom.

„Asi o 21.50 hodine v Dubnici nad Váhom v blízkosti svetelnej križovatky pri supermarkete Tesco zablokovali svojím osobným motorovým vozidlom VW Passat striebornej farby, ktorého evidenčné číslo je z okresu Ilava, Škodu Fabiu červenej farby. Z VW Passatu vystúpili dvaja muži, jeden vytiahol z kufra bejzbalovú palicu a so slovami "ako to jazdíš“ vodiča Fabie udrel pálkou do hlavy," opisuje hororovú situáciu E. Antalová.

Vodič Fabie utrpel vážne zranenie, zlomeniny tvárových kostí, ktoré si vyžiadali operáciu aj hospitalizáciu, doposiaľ sa lieči v nemocnici. Muži z miesta útoku odišli. Polícia teraz prosí svedkov o pomoc pri stotožnení páchateľov. „Nakoľko premávka bola v čase uvedeného napadnutia hustá a aj v blízkosti supermarketu a svetelnej križovatky sa pohybovalo veľa ľudí, žiadame verejnosť o pomoc pri stotožnení uvedeného vozidla VW Passat striebornej farby a mužov, ktorí 34-ročného vodiča červenej Fabie s púchovským evidenčným číslom napadli,“ dodala hovorkyňa a dodala, že vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Trenčína už v predmetnej veci vedie trestné stíhanie a to vo veci zločinu ublíženia na zdraví.

Incident z Kysuckého Nového Mesta.

„Cestná pomsta“ sa v poslednom období na Slovensku rozmáha a čoraz častejšie sa objavujú na internete zábery z ktorých mrazí. Pred pár dňami pobúrilo verejnosť video z Kysuckého Nového Mesta. Tu sa vodič zaradil na poslednú chvíľu pred starší VW Passat a aj sa keď vodič Passatu mohol cítiť ohrozený, zareagoval pridivoko. Passat, v ktorom sedel vodič a jeho syn, začal prvé vozidlo prenasledovať a všetko sa skončilo tým, vodiča z prvého vozidla napadli. Bitka bola brutálna, asistovali pri nej aj kamene, pokúšali sa vodiča zhodiť do jarku pri ceste a vytiahli na neho dokonca plynovú pistoľ.

V roku 2016 sa podobná „cestná pomsta“ odohrala aj v Bratislave, kde muž zaútočil dokonca na ženu. Tá obiehala vodiča fordu sprava, čo ho rozčertilo natoľko, že ju zablokoval, stiahol jej násilím okienko a udrel ju päsťou do tváre. Všetko sa navyše odohralo pred očami jej detí.