Strana Spolu navrhuje predĺženie poberania materskej dávky na jeden rok

Nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Simona Petrík (obaja strana Spolu-občianska demokracia) navrhujú, aby sa poberanie materskej dávky predĺžilo zo súčasných 34 týždňov na 52 týždňov. Poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti, ktorým je väčšinou otec, by sa poberanie materskej dávky predĺžilo z 28 týždňov na 46 týždňov.

„Prinesie to zásluhovosť do systému na rozdiel od plánovaného zvýšenia rodičovského príspevku a prinesie to pre pracujúcich rodičov aj väčšie výhody,“ povedal na stredajšej tlačovej besede poslanec Mihál.

Ak by sa podľa bývalého ministra práce zvýšil rodičovský príspevok zo súčasných 214,70 eura na 250 eur, rodina by tým získala 1 080 eur. Ak sa však obdobie poberania materskej dávky pre matku s príjmom 900 eur podľa Mihála predĺži na 52 týždňov, rodina tým dostane naviac 1 844 eur. „Pre matku, ktorá by zarábala 1 800 eur mesačne, by išlo o celkový nárast príjmu pre rodinu 4 500 eur,“ upozornil.

Takýto návrh by podľa neho zvýhodnil pracujúcich rodičov a matky by mohli smelšie zostať doma do jedného roku veku dieťaťa. Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorým by sa predĺžilo obdobie poberania materskej dávky, by mali poslanci predložiť až na júnovú schôdzu Národnej rady SR tak, aby sa toto opatrenie začalo v praxi uplatňovať od 1. januára budúceho roka.

Poslanci Jozef Mihál a Simona Petrík tiež predložia na rokovanie parlamentu návrh na flexibilnejšie poberanie rodičovského príspevku, zdieľanie času na ošetrovanie člena rodiny s iným členom rodiny, či zavedenie dvojtýždňového otcovského voľna, počas ktorého by otec zo Sociálnej poisťovne dostával otcovskú dávku.

Predstavitelia strany Spolu-občianska demokracia sa tiež pokúsia odstrániť znevýhodnenie samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré pri vykázaní straty pri podnikaní nemajú nárok na daňový bonus na dieťa a umožniť SZČO a zamestnancom s nízkymi vymeriavacími základmi, aby sa mohli dobrovoľne pripoistiť na nemocenské poistenie.