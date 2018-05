V RTVS podľa vedenia nedochádza k udalostiam, ktoré majú vyvolávať znepokojenie

V RTVS nedochádza k žiadnym udalostiam, ktoré by mali vyvolávať znepokojenie verejnosti, novinárov ani zástupcov akademickej obce. Tvrdí to vedenie telerozhlasu, ktoré tak reaguje na kritiku po ukončení spolupráce so štyrmi externými pracovníkmi spravodajstva RTVS. Verejnoprávne médium deklaruje, že má legitímne zvoleného generálneho riaditeľa a menovaný manažment, ktorí pracujú v prospech všetkých koncesionárov verejnoprávnej inštitúcie.