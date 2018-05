Dôchodkovým stropom chce Smer vyvolať ďalší konflikt, tvrdí SaS

Dôchodkovým stropom v ústave ide Smer vyvolať ďalší konflikt, tvrdí strana Sloboda a Solidarita (SaS). Navrhovaný strop veku pri odchode do dôchodku môže podľa nej znamenať nižšie dôchodky. Opozičná strana súhlasí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer), že po ťažkej celoživotnej práci si ľudia zaslúžia dôstojný dôchodok.

„Preto očakávame, že pri diskusii o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku predloží premiér relevantné analýzy, čo to bude znamenať z dlhodobého hľadiska,“ uviedol v stredu expert SaS na odvodový bonus a dôchodkový systém Peter Cmorej. Súhlasí, že je ťažké pracovať do vysokého veku, ale ľudia si podľa neho zaslúžia poznať celú pravdu. Liberáli by od premiéra skôr očakávali, že povie, aké ďalšie kroky chce urobiť jeho vláda pre budúce lepšie dôchodky.

„Premiér Pellegrini a jeho vláda môže začať vylepšeniami v druhom dôchodkovom pilieri, aby napravil škody, ktoré v dôchodkovom systéme napáchali vlády Roberta Fica. Pokračovať môže znížením odvodového zaťaženia, aby mali pracujúci vyššie príjmy a dokázali sa na dôchodok zabezpečiť vyšším sporením,“ uviedol Cmorej. „Rovnako mu odporúčame odstraňovať byrokraciu, korupciu a zlepšovať podnikateľské prostredie, aby rástli mzdy, a tým aj budúce dôchodkové zabezpečenie,“ do­dal.

Nesúhlasia so zabetónovaním stropu

SaS pripúšťa diskusiu o určení stropu veku odchodu do dôchodku, no nesúhlasí s jeho zabetónovaním v Ústave SR. „Vzhľadom na demografický vývoj je nezodpovedné takto zväzovať ruky budúcim vládam. Potom sa môže stať, že dôsledkom negatívneho demografického vývoja budú len dve možnosti riešenia – buď budú klesať už aj tak žalostne nízke dôchodky, alebo budú musieť enormne rásť odvody,“ upozornila poslankyňa NR SR a podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

Zavedenie vekového stropu pri odchode do dôchodku žiada Konfederácia odborových zväzov SR. Odborári navrhli limit 64 rokov s tým, že by mal byť potvrdený v ústavnom zákone. Za odbornú diskusiu o tejto požiadavke sa vyslovil premiér Peter Pellegrini na prvomájovom stretnutí slovenských a českých odborárov v Žiline, pričom podporil návrh, aby dôchodkový vekový strop bol schválený na základe ústavného zákona. Za dôležité pritom označil, že treba zohľadniť demografický vývoj a počet dôchodcov.